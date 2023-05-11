Вчені знайшли спосіб діагностувати хворобу Паркінсона за роки до появи симптомів

Хвороба Паркінсона розвивається швидше, ніж будь-яке інше неврологічне захворювання, тому виявлення його на ранній стадії дуже важливе.

Вчені розробили новий інструмент машинного навчання, що обіцяє виявити хворобу Паркінсона (БП) на ранній стадії, пише New Atlas.

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Діагноз БП зазвичай ставиться, коли у людини з'являються традиційні симптоми: уповільнення рухів, тремор, порушення рівноваги та координації, м'язова ригідність (підвищений тонус м'язів, що ускладнює їх рухливість).

Але поява атипових симптомів, таких як втома, проблеми зі сном, проблеми з сечовим міхуром або кишечником, депресія та/або тривога, а також втрата нюху, може передувати появі традиційних симптомів хвороби Паркінсона на багато років раніше. Тому виявлення ранніх ознак БП замість очікування появи традиційних симптомів означає, що лікування можна буде розпочати раніше.

Вчені з Університету Нового Південного Уельсу, Австралія, використали можливості машинного навчання для розробки інструменту, який обіцяє стати раннім способом виявлення хвороби Паркінсона. Щоб бути ефективним, алгоритм машинного навчання повинен навчатися з використанням даних, які є дуже точними. Але дослідження метаболітів може бути проблематичним в цьому плані.

Багато метаболітів є побічними продуктами, які утворюються при розщепленні організмом їжі, ліків та хімічних речовин і вони пов'язані з іншими метаболітами, деякі з яких не роблять суттєвого внеску в прогнозування хвороб. Тому вчені розробили новий інструмент машинного навчання CRANK-MS.

Вчені використали дані кількох десятків пацієнтів із БП, які обробив CRANK-MS. Дослідники змогли визначити унікальні метаболічні комбінації, які можуть бути ранніми запобіжними ознаками появи хвороби.

За словами вчених, тепер вони можуть отримати прогноз моделі та визначити, які метаболіти найбільше впливають на прогноз. Це означає, що якщо є метаболіти, які потенційно могли бути пропущені при використанні традиційних методів, то тепер будуть виявлені.

Хоча CRANK-MS зміг аналізувати метаболіти, що вказують на хворобу Паркінсона, з точністю до 96%, дослідники розуміють, що невеликий розмір вибірки означає, що потрібні подальші дослідження.

Вчені кажуть, що в майбутньому CRANK-MS можна буде використовувати за перших ознак атипових симптомів, щоб забезпечити ранню діагностику хвороби Паркінсона або виключити її.

Як уже писав Фокус, таємниця хвороби Паркінсона може ховатися в болоті і вчені вважають, що знайшли джерело захворювання. Дослідники вважають, що звичайні водні бактерії можуть виділяти сполуки, які запускають процес утворення токсичних згустків.

Також Фокус писав, що вчені виявили абсолютно новий механізм виникнення деяких видів раку. Своєрідні перешкоди у клітинній системі очищення "сміття" виявилися раніше невідомою рушійною силою виникнення ракових пухлин.

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.