Вся правда про татуювання: чому залишаються назавжди і як впливають на імунну систему

У новому дослідженні вчені пролили світло на те, як малюнки на шкірі впливають на наше тіло та організм загалом.

Останні десятиліття татуювання стали надзвичайно популярними – мільйони людей прикрашають свої тіла малюнками, що залишаються на все життя. Однак, що ми знаємо про те, як наявність татуювань впливає на наше здоров'я та організм у цілому? Вчені пролили світло на ці питання, пише The Week.

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Чому татуювання залишаються назавжди

За словами антрополога Крістофера Лінна, коли майстер робить татуювання, він наносить чорнила через крихітні проколи під верхній шар шкіри. Таким чином тіло сприймає татуювання як рану та посилає макрофаги, або лейкоцити, для загоєння ураженої ділянки.

Однак чорнило важко розщеплюється клітинними ферментами, саме тому малюнки на шкірі залишаються з нами на все життя — частки пігменту занадто великі, щоб білі клітини могли їх "з'їсти".

За словами професорки дерматології Північно-Західного університету, докторки Енн Лауманн, оскільки чорнило не може зруйнуватися, воно передається від макрофага до макрофага, що пояснює, чому згодом татуювання стає більш розмитим, може деформуватися або старіти.

Лауманн зазначає, що в результаті такого переміщення пігменту малюнок з роками може втрачати насиченість кольору і навіть трохи спотворюватися з роками. Простими словами, ваше татуювання і ваша імунна система пов'язані в певному танці, який ніколи не завершиться.

Як татуювання впливають на ваше тіло

По суті, наше тіло постійно боротиметься з чорнилом, що дійсно може вплинути на нашу імунну систему. Однак яким саме цей ефект буде, все ще обговорюється.

За словами вірусологині Джульєтт Моррісон, після нанесення татуювання ваша імунна система може бути трохи ослаблена, що може поставити тіло у невигідне становище. Наприклад, буває, коли нове татуювання запалювалося, інфікувалося та викликало алергію.

Проте вчені сходяться у думці, що у довгостроковій перспективі невеликі ушкодження шкіри, завдані професіоналом з використанням стерильного гіпоалергенного обладнання та матеріалів, можуть навіть підтримувати активність прилеглих імунних клітин.

За словами Лінн, річ у тому, що чорнило ніби підбадьорює нашу імунну систему і вона знаходиться в "стані підвищеної бойової готовності", тобто більш ефективне у виявленні інших інфекцій. Вчені відзначають, що часте нанесення малюнків на шкіру дає нашій імунній системі "регулярне низькоінтенсивне тренування", тобто підтримує деякі елементи нашого захисного арсеналу у найкращій формі.

За словами дерматолога з Буенос-Айреса, якщо ваше тіло, в принципі, переносить татуювання, то ваша імунна система адаптувалася.

Татуювання — користь і шкода

Дослідники зазначають, що відповідь це питання безпосередньо залежить від кількості татуювань на вашому тілі. Результати дослідження, проведеного Лінн свідчать, що ті, хто раніше не мав жодного малюнка на шкірі, відчувають велике навантаження на імунну систему. Водночас ті, хто мав уже кілька татуювань, навпаки — відчували сплеск антитіл, які борються з інфекцією. Навряд чи подібне посилення дозволить вилікувати застуду, проте воно все ж є.

З іншого боку, татуювання можуть стати причиною розвитку інфекцій, особливо, якщо вони були нанесені в антисанітарних умовах. Крім того, саме чорнило для татуювання може містити інгредієнти, які можуть викликати алергічну реакцію або виявитися шкідливими для здоров'я.

Підсумовуючи, вчені роблять висновок, що нанесення татуювань на своє тіло може мати як свої плюси, так і мінуси. Однак останніх буде набагато менше, якщо звертатись до професіоналів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені створили нанотатуювання, що повідомляє про проблеми зі здоров'ям.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.