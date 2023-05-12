Від СНІДу до COVID-19: як спадщина СРСР досі продовжує жити та сіяти хаос і дезінформацію

Тактика активних дій Радянського Союзу включала пропаганду, шпигунство та дезінформаційні кампанії, спрямовані на те, щоб посіяти розбрат і хаос у лавах противника. Під час холодної війни СРСР розпочав одну небезпечну, відому як операція "Денвер" або операція "Інфекція".

Під час холодної війни Радянський Союз та його сателіти застосовували стратегію політичної війни під назвою "активні заходи". Однією з найефективніших і найнебезпечніших таких кампаній було створення і поширення хибної ідеї про те, що вірус, який спричиняє ВІЛ/СНІД, створили у військовій лабораторії США, пише IFLScience.

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Відома як операція "Денвер" або операція "Інфекція", ця дезінформаційна кампанія розпочалася на початку 1980-х років, у той час, коли світ боровся з епідемією СНІДу. Вірус, що десятиліттями циркулював на низькому рівні, раптово перетворився на глобальну загрозу, викликаючи страх, паніку і невпевненість серед населення.

Водночас адміністрація президента США Рональда Рейгана зайняла жорстку позицію щодо комунізму, загостривши напруженість у відносинах між США і Радянським Союзом. На цьому напруженому геополітичному тлі СРСР побачив можливість просувати власні інтереси і розпочав кампанію з просування ідеї про те, що вірус СНІДу штучно створений у військовій лабораторії США.

Кампанія почалася з анонімної статті, опублікованої в індійській газеті в 1983 році, в якій стверджувалося, що СНІД — це "таємнича хвороба, спричинена американськими експериментами". Автор статті посилався на "відомого американського вченого і антрополога" в Нью-Йорку, але нещодавні дослідження показали, що цю історію, найімовірніше, підкинув Радянський Союз в межах кампанії "активних заходів".

З часом ідея про те, що ВІЛ/СНІД створений у військовій лабораторії США, поступово набирала обертів, і в 1986 році відставний східнонімецький біофізик Якоб Сігал заявив, що він виявив "непрямі докази" на підтримку цієї теорії.

Сігал стверджував, що вірус був генетичним гібридом двох природних вірусів, синтезованих у Форт-Детрік в Меріленді, а потім їх поширили американські агенти серед геїв Нью-Йорка і Сан-Франциско.

Попри ретельне розвінчання, хибне уявлення про те, що ВІЛ/СНІД створений у військовій лабораторії США, продовжує залишатися популярним у деяких частинах світу. Це — яскравий приклад того, як глибоко неправдива ідея може вкоренитися в суспільному сприйнятті пандемії.

Сьогодні, в епоху соціальних мереж і популістської політики, ці види дезінформації та дезінформаційних кампаній можуть розкрутити як ніколи раніше. Пандемія COVID-19 показала, наскільки швидко і ефективно можуть поширюватися неправдиві ідеї в інтернеті, коли теорії змови і дезінформація про вірус та його походження широко розповсюджуються.

Протистоячи постійній загрозі пандемії та поширенню неправдивої інформації, вкрай важливо пам'ятати уроки операції "Денвер" та небезпеку кампаній активних дій.

Ми повинні залишатися пильними і скептично ставитися до заяв, які не мають достовірних доказів. А ще працювати разом, щоб боротися з поширенням неправдивої інформації і сприяти точному, заснованому на фактах повідомленню.

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