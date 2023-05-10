Шкідливі поради з TikTok: 40% публікацій у соцмережі містять хибні та небезпечні медичні поради

Хоча TikTok є популярним джерелом інформації про здоров'я, покладатися на нього для отримання медичної консультації може бути небезпечно, попереджає нещодавнє дослідження.

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Коли йдеться про TikTok, популярний додаток, відомий своїми вірусними танцювальними трендами, химерними мемами та чудернацьким контентом, створеним користувачами, можливо, краще не звертатися за медичною консультацією. Звісно, ви можете натрапити на достовірну інформацію, яку не хотіли б бачити, але, згідно з новим дослідженням, вас із більшою ймовірністю може завалити потенційно небезпечною дезінформацією про здоров'я, пише IFLScience.

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Як зазначає доктор Маклін Лавленд, фахівець у Медичному коледжі Університету Аризони та провідний автор дослідження, люди завжди повинні спочатку проконсультуватися зі своїм лікарем, щоб отримати рекомендації щодо свого конкретного захворювання.

А проте отримання інформації про здоров'я та порад із соціальних мереж є надзвичайно поширеним явищем у наш час.

У дослідженні, яке зосередилося на захворюваннях печінки, проаналізовано тисячі відеороликів TikTok, що містять слова "цироз" і "хвороба печінки", розміщених у період з жовтня по листопад 2022 року.

Потім ці відео порівняли з усталеними медичними практиками, схваленими Американським коледжем гастроентерології, Американською гастроентерологічною асоціацією та Американською асоціацією з вивчення хвороб печінки.

Результати виявилися тривожними. Приголомшливі 40% публікацій містили дезінформацію, а це означає, що покладаючись на поради з додатка для отримання точної медичної інформації ви наче підкидаєте в повітря монету.

"Попри те, що неточні публікації були менш популярними, вони все ще представляють великий обсяг дезінформації на платформі, залишаючи людей із захворюваннями печінки вразливими до неправдивих тверджень, — застерігає Ловеланд. — З огляду на високий рівень смертності, пов'язаний із захворюваннями печінки, вплив поширення недостовірних тверджень на такій популярній платформі соціальних мереж може мати серйозні клінічні наслідки".

Хороша новина полягає в тому, що правдиві публікації мали набагато більшу активність, а це означає, що більше людей бачили правильну інформацію, ніж небезпечні міфи про детоксикацію за допомогою засобів від паразитів або витрачання грошей на сумнівні трав'яні збори.

Однак Лавленд наголосив, що потрібно робити більше для боротьби з поширенням дезінформації в TikTok та інших соціальних мережах.

Він запропонував збільшити кількість лікарів у додатку для надання точної, науково обґрунтованої інформації, а також запровадити краще регулювання та моніторинг заяв про здоров'я.

"Загалом, TikTok та соціальні мережі є чудовими джерелами для поширення інформації про здоров'я, — оптимістично зазначив Лавленд, — але нам потрібно встановити більше запобіжників проти неправдивих або оманливих заяв".

Зрештою, ми б не хотіли, щоб хтось ще попався на старий трюк "заклейте рот скотчем, щоб схуднути".

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А також ми ділилися порадами, як запобігти небезпеці соцмереж для підлітків. Допоможуть позитивне ставлення та відсутність кібер-ненависті.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.