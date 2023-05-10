Вредные советы из TikTok: 40% публикаций в соцсети содержат ложные и опасные медицинские советы

Хотя TikTok является популярным источником информации о здоровье, полагаться на него для получения медицинской консультации может быть опасно, предупреждает недавнее исследование.

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Когда речь идет о TikTok, популярное приложение, известное своими вирусными танцевальными трендами, причудливыми мемами и странным контентом, созданным пользователями, возможно, лучше не обращаться за медицинской консультацией. Конечно, вы можете встретить достоверную информацию, которую не хотели бы видеть, но, согласно новому исследованию, вас с большей вероятностью может завалить потенциально опасной дезинформацией о здоровье, пишет IFLScience.

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Как отмечает доктор Маклин Лавленд, специалист в Медицинском колледже Университета Аризоны и ведущий автор исследования, люди всегда должны сначала проконсультироваться со своим врачом, чтобы получить рекомендации по своему конкретному заболеванию.

Однако получение информации о здоровье и советах по социальным сетям является чрезвычайно распространенным явлением в наше время.

В исследовании, которое сосредоточилось на заболеваниях печени, проанализированы тысячи видеороликов TikTok, содержащие слова "цирроз" и "болезнь печени", размещенные в период с октября по ноябрь 2022 года.

Затем эти видео сравнили с устоявшимися медицинскими практиками, одобренными Американским колледжем гастроэнтерологии, Американской гастроэнтерологической ассоциацией и Американской ассоциацией по изучению болезней печени.

Результаты оказались тревожными. Потрясающие 40% публикаций содержали дезинформацию, а это значит, что, полагаясь на советы из приложения для получения точной медицинской информации, вы словно подбрасываете в воздух монету..

"Несмотря на то, что неточные публикации были менее популярны, они все еще представляют большой объем дезинформации на платформе, оставляя людей с заболеваниями печени уязвимыми к ложным утверждениям, — предостерегает Ловеланд. — Учитывая высокий уровень смертности, связанный с заболеваниями печени, влияние распространения недостоверных утверждений на столь популярной платформе социальных сетей может иметь серьезные клинические последствия".

Хорошая новость состоит в том, что правдивые публикации имели гораздо большую активность, а это значит, что больше людей видели правильную информацию, чем опасные мифы о детоксикации с помощью средств от паразитов или тратить деньги на сомнительные травяные сборы.

Однако Лавленд подчеркнул, что нужно делать больше для борьбы с распространением дезинформации в TikTok и других социальных сетях.

Он предложил увеличить количество врачей в приложении для предоставления точной, научно обоснованной информации, а также ввести лучшее регулирование и мониторинг заявлений о здоровье.

"В общем, TikTok и социальные сети являются отличными источниками для распространения информации о здоровье, — оптимистично отметил Лавленд, — но нам нужно установить больше предохранителей против ложных или обманчивых заявлений".

В конце концов, мы бы не хотели, чтобы кто-нибудь еще попался на старый трюк "заклейте рот скотчем, чтобы похудеть".

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А также мы делились советами, как предотвратить опасность соцсетей для подростков. Помогут положительное отношение и отсутствие киберненависти.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.