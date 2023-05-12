Вчені розкрили секрет холоднокровності акул-молотів: роблять трюк, щоб зігрітися під час полювання

Раніше дослідники не розуміли, як цим хижакам вдається підтримувати температуру тіла і занурюватися в глибокі та холодні води океану.

Як і більшість риб, акули повністю екзотермічні, а температура їхнього тіла значною мірою залежить від навколишнього середовища. Це може стати дуже суттєвою проблемою для великих хижих риб, які якимось чином повинні підтримувати певну температуру тіла, полюючи в глибших і холодніших водах океану, пише SciTechDaily.

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Раніше дослідники не розуміли, як їм це вдається, але, схоже, нове дослідження проливає світло на ці дивовижні здібності. Відомо, що зубчасті акули-молоти (Sphyrna lewini) мешкають у теплих поверхневих водах океану в помірних та тропічних прибережних районах. Однак вони також здійснюють багаторазові глибоководні занурення на глибину близько 800 метрів, де температура води може опускатися до 4 градусів за Цельсієм.

Водночас дослідникам відомо, що в акул-молотів відсутні морфологічні та судинні пристрої для активного збереження тепла тіла. А отже постає питання, як їм вдається підтримувати температуру тіла під час глибоких холодних занурень?

Щоб розкрити цю таємницю, Марк Роєр з колегами розробили сучасні дистанційні чіпи, які були імплантовані всередину дорослих акул, а потім фіксували такі дані як:

глибину;

температуру довкілля;

швидкість активності;

рухи тіла;

внутрішню температуру тіла.

Вчені проаналізували зібрані дані й виявили, що акули зберігали підвищену температуру тіла близько 20 градусів за Цельсієм до максимально глибокої точки занурення, а піднімаючись починали різко втрачати тепло.

Виходячи з отриманих даних, автори дослідження вважають, що акули-молоти ефективно затримують дихання під час занурення. По суті вони щільно закривають рот і/або зяброві щілини, щоб зменшити потік холодної води через зябра, а значить звести втрату дорогоцінного тепла до мінімуму. А швидка втрата тепла під час підйому на поверхню води, ймовірно, відображає повторне відкриття рота та/або зябрових щілин.

Співавтори дослідження Марк Мікан та Адріан Гляйсс також зазначають, що будуть потрібні додаткові дослідження, щоб підтвердити цю стратегію терморегуляції. Ба більше, вчені вважають, що виходячи з ефективності цієї стратегії затримки дихання, вона може бути поширена серед інших епіпелагічних і кісткових риб.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що дозволяє китовим акулам бачити на рекордній глибині.