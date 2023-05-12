Щоденне куріння впливає на зменшення мозку: вчені повідомили тривожні результати

Дослідники виявили, що кожен додатковий "викурений рік" пов'язаний зі зменшенням об'єму сірої речовини, що підтверджує теорію: куріння спричиняє зменшення об'єму мозку.

Нове дослідження показало, що щоденне куріння сигарет може зменшити розмір мозку. Попередні результати припускали, що люди, які палять, мають менший мозок за об'ємом, ніж ті, хто не палить. Однак чи куріння спричиняє зменшення мозку, чи люди з меншим мозком частіше починають курити, було невідомо. Принаймні досі, пише Live Science.

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Вчені вивчили дані томографії мозку понад 28 000 учасників британського Біобанку, сховища генетичних даних і даних про стан здоров'я людей, які проживають у Великій Британії. Разом зі скануванням мозку команда детальніше проаналізувала самозвіти учасників про їхні звички щодо куріння, зібрані під час опитувань, проведених двічі протягом декількох років. Друге опитування включало магнітно-резонансну томографію (МРТ) мозку учасників.

Дослідники виявили, що ті, хто курив щодня, в певний момент перед проведенням МРТ мали об'єм мозку в середньому на 6,6 кубічного сантиметра менший порівняно з тими, хто ніколи не курив щодня.

Ця різниця в об'ємі мозку пояснюється зменшенням на 5 кубічного сантиметра сірої речовини, яка містить об'ємні тіла клітин мозку або нейронів, і зменшенням на 1,7 кубічного сантиметра білої речовини, яка включає довгі ізольовані волокна, що з'єднують нейрони один з одним.

Крім того, вчені виявили, що серед тих, хто курив щодня в минулому, ті, хто курив більше, показали ще більші відмінності в об'ємі сірої речовини. Ба більше, кожен додатковий "рік викуреної пачки", що еквівалентно викурюванню однієї пачки на день протягом одного року, пов'язаний зі зменшенням об'єму сірої речовини.

Дослідження також показало, що відмова від куріння може дещо призупинити зменшення об'єму мозку, оскільки ті, хто кинув курити довше, мали дещо більше сірої речовини в мозку порівняно з тими, хто кинув курити нещодавно.

Оскільки зменшення мозку пов'язане з неврологічними захворюваннями, такими як хвороба Альцгеймера, це дослідження поглиблює наше розуміння прямого впливу куріння на мозок і може допомогти визначити ліки, які можуть запобігти втраті мозкової тканини.

Для підтвердження причинно-наслідкового зв'язку між курінням і розміром мозку потрібні додаткові експерименти, але результати дослідження все одно є важливими з погляду охорони здоров'я.

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