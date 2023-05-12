Популярний препарат для зниження ваги має секретний ефект: він вбиває рак

Вчені виявили, що популярні ліки від ожиріння відновлюють функцію імунних клітин, які націлені на боротьбу з раком, незалежно від того, чи люди втратили вагу в результаті лікування.

Група вчених із Ірландії представила нове дослідження, опубліковане в журналі Obesity. Вони вивчали, чи може семаглутид, препарат, який використовують для лікування діабету 2 типу, допомогти вирішити проблеми з клітинним метаболізмом у людей з надмірною вагою, що може пояснити вищий рівень захворюваності на рак, пише ScienceAlert.

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Втрата ваги виявилася несподіваним побічним ефектом препарату, який хворі на діабет використовують для контролю рівня цукру в крові. Цей препарат імітує кишковий гормон під назвою GLP1, який змушує людей почуватися ситими довше.

Нове дослідження показало, що семаглутид має ще один потенційно корисний ефект на людей з ожирінням. Він відновлює функцію імунних клітин, які ведуть боротьбу з раком. Такі імунні клітини є частиною вродженої імунної системи організму. Відомо, що вони борються з раковими клітинами і борються з іншими хворобами.

Але у людей з ожирінням спостерігається помітна дисфункція імунної системи, що може бути пов'язаним з тим, що вони також схильні до розвитку інших хронічних захворювань, таких як діабет 2 типу, серцево-судинні захворювання та багато видів раку.

У новому дослідженні взяли участь 20 осіб з ожирінням, але не мають діабету, які збиралися розпочати лікування семаглутидом, щоб контролювати свою вагу. Після шести місяців лікування вчені вивчили зразки їх імунних клітин. Виявилося, що загальна кількість природних імунних клітин у зразках крові пацієнтів не змінилася порівняно з вихідними даними, але їхня функція відновилася.

Вчені вважають, що це добрий початок для подальших досліджень, які вивчають, як існуючі ліки можуть допомогти впоратися з деякими захворюваннями, пов'язаними з ожирінням. Вчені хочуть зрозуміти, як клітинний метаболізм лежить в основі імунної дисфункції при ожирінні, оскільки він, мабуть, регулює активність природних імунних клітин.

Цікаво, що лише приблизно половина учасників дослідження схудла під час прийому семаглутиду, що дозволяє припустити, що його відновлююча дія на імунні клітини може бути незалежною від втрати ваги, кажуть вчені.

Фокус вже писав про те, що вчені дійшли висновку, що щоденне куріння впливає зменшення мозку. Дослідники виявили, що кожен додатковий "викурений рік" пов'язаний із зменшенням обсягу сірої речовини, що підтверджує теорію: куріння спричиняє зменшення обсягу мозку.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили особливий фактор, що підвищує ризик появи хвороби Альцгеймера та інсульту. Дослідження показало, що хропіння може підвищити ризик розвитку небезпечної хвороби мозку та інсульту не тільки у того, хто хропе, а й у їхніх партнерів.

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.