Експерти назвали вік, коли потрібно розпочинати скринінг раку молочної залози

Американські експерти оновили свої рекомендації для жінок щодо проходження мамографії для виявлення раку молочної залози.

Група американських експертів представила нові рекомендації для жінок щодо віку, в якому потрібно розпочати скринінг раку молочної залози. Якщо кілька років тому вони рекомендували починати його в 50 років, то тепер експерти рекомендують проходити мамографію для виявлення цієї хвороби у віці 40 років. Після цього слід проводити обстеження раз на два роки, пише Live Science.

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Нові рекомендації надали експерти, які входять до складу консультаційної організації Міністерства охорони здоров'я США під назвою Робоча група з профілактики захворювань у США.

Попередні рекомендації були представлені 7 років тому і тоді експерти рекомендували починати проводити скринінг раку молочної залози у жінок, починаючи з 50 років до 74 років. При цьому кожне обстеження потрібно проводити раз на 2 роки. Тоді представники консультаційної організації заявили про те, що кожна жінка віком від 40 до 49 років може приймати самостійне рішення про те, чи проводити перевірку на наявність раку, чи ні.

На основі результатів нових досліджень експерти дійшли висновку, що все ж таки буде краще для жінок, якщо вони почнуть проходити обстеження на наявність раку молочної залози, починаючи з 40 років. Але термін повторних перевірок залишився тим самим – раз на 2 роки.

За словами представників експертної групи, нова рекомендація допоможе врятувати життя великої кількості жінок, які можуть передчасно померти від раку. Експерти вважають, що виконання їхньої рекомендації знизить рівень смертності від раку молочної залози тільки в США на майже 20%.

Водночас у новій рекомендації сказано, що цей посібник до дії стосується лише тих жінок, які мають невеликий або середній ризик розвитку раку молочної залози. Якщо ж існують чіткі підстави для появи цієї хвороби, тобто є високий ризик появи хвороби на підставі різних даних, то жінки повинні консультуватися з лікарями, які визначать, коли їм найкраще проходити мамографію.

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Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.