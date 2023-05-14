У Сатурна виявили 62 нових супутника: планета з кільцями відібрала титул лідера у Юпітера

Тепер Сатурн має більше супутників, ніж будь-яку інша планета в Сонячній системі – 145. Юпітер недовго утримував лідерство в цьому плані.

Завдяки тому, що астрономам вдалося виявити 62 нових супутника, які обертаються навколо Сатурна, планета стає першим в історії відомим небесним тілом, яке має понад 100 супутників, пише Live Science.

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Лише кілька місяців Юпітер був лідером у Сонячній системі за кількістю відомих супутників. Як уже писав Фокус, кілька місяців тому астрономи виявили у цього газового гіганта 12 нових супутників, а потім ще 3 супутники. У результаті загальна кількість супутників у Юпітера досягла 95.

Лише кілька місяців Юпітер був лідером у Сонячній системі за кількістю відомих супутників. Фото: NASA

Але тепер міжнародна група астрономів виявила 62 нових супутника у Сатурна і таким чином загальна кількість супутників, які обертаються навколо найвідомішої планети з кільцями досягла 145. Таким чином Сатурн є першою та єдиною відомою вченою планетою, яка має понад 100 супутників.

Всі виявлені супутники мають маленький розмір, а тому дуже тьмяні, тобто погано відбивають сонячне світло. Найменші з цих об'єктів мають діаметр всього 2,5 км.

За словами вчених, усі 62 нових супутники Сатурна є нерегулярними. Це означає, що гравітація Сатурна захопила їх у минулому і тепер вони обертаються навколо планети дуже витягнутою, еліптичною орбітою. До того ж деякі з супутників обертаються у протилежному від обертання Сатурна напрямі. І найголовніше, що орбіти цих об'єктів мають більший нахил, ніж у звичайних супутників.

Вчені вважають, що багато нових крихітних супутників з'явилися в результаті розпаду більшого об'єкта, який зруйнувався мільйони років тому. За словами Бретта Гладмана з Університету Британської Колумбії, Канада дані спостережень за Сатурном вказують на те, що 100 млн років тому навколо планети обертався великий супутник, але в результаті космічної катастрофи він розпався на дрібні частини.

Тепер у Сатурна найбільше супутників, ніж у будь-якої іншої планети у Сонячній системі – 145 Фото: NASA

Насправді перші з нових супутників астрономи виявили ще у 2019 році, потім протягом кількох років вони знайшли ще кілька десятків супутників і зовсім недавно їхня кількість дійшла до 62. Вченим знадобився час для того, щоб довести, що ці об'єкти є не звичайними астероїдами, а таки новими супутниками Сатурна.

За словами астрономів, зараз Сатурн має 24 регулярних супутника і 121 нерегулярний. Останніх вчені групують у три групи: скандинавська, галльська та інуїтська. Тільки три нових супутника відносяться до інуїтської групи, більша їхня частина відноситься до скандинавської, а інша кількість до галльської.

Вчені вважають, що завдяки новим методам вивчення космосу кількість нових супутників Сатурна може бути не остаточною. Тобто астрономи вважають, що можливо навколо планети з кільцями їх обертається більше, ніж 145. Те саме стосується і Юпітера, адже поки він має лише 95 супутників, але можливо їх також більше. Залишилось їх лише знайти.

Як вже писав Фокус, астрофізики пояснили, що знаходиться за межами Всесвіту. Сучасна космологія має кілька варіантів відповідей на питання про те, що знаходиться за межами Всесвіту, і жоден з них ми поки що не можемо перевірити.

Також Фокус писав про те, що астрономи не можуть розібратися з дивними вітрами, які дмуть на найбільшому супутнику Сатурна Титані. Загадкові погодні умови на цьому супутнику не дають спокою вченим уже кілька десятиліть.