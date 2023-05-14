Астрономи виявили дві нові суперземлі біля близької до нас зірки: що про них відомо

Дві екзопланети обертаються навколо зірки червоного карлика у так званій зоні, що придатна для життя.

Група астрономів з Іспанії за допомогою космічного телескопа TESS виявила дві нові екзопланети, які належать до типу суперземля. Вони обертаються в так званій зоні, придатній для життя своєї зірки, а це означає, що на таких планетах потенційно може бути рідка вода і, відповідно, життя. Але із цими планетами не все так просто, пише Space.

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Космічний телескоп TESS протягом своєї 5-річної роботи в космосі зміг виявити вже кілька тисяч планет. Багато з них астрономи визнали екзопланетами, тобто небесними тілами, що обертаються навколо інших зірок, але ще понад 6 тисяч таких об'єктів чекають на підтвердження статусу планети.

Тепер учені підтвердили, що телескоп дійсно знайшов дві нові суперземлі, тобто екзопланети, які мають трохи більший розмір, ніж Земля. Але найголовніше, що обидві екзопланети обертаються в зоні придатній для життя своєї зірки червоного карлика під назвою TOI-2095, розташованого за 137 світлових роках від нас. За космічними мірками це невелика відстань і можна сказати, що ця зірка знаходиться недалеко від нас. Зона придатна для життя будь-якої зірки передбачає, що планети, які обертаються в цій зоні, можуть мати на поверхні рідку воду і потенційне позаземне життя.

Дві екзопланети обертаються навколо зірки червоного карлика в так званій зоні, придатній для життя Фото: space.com

Дві нові суперземлі отримали назву TOI-2095b і TOI-2095c. Що про них відомо?

Ближче до червоного карлика знаходиться екзопланета TOI-2095b. Її відстань від зірки становить приблизно 15 млн км, а це означає, що вона обертається навколо TOI-2095 у 10 разів ближче, ніж Земля навколо Сонця. За словами учених, ця планета приблизно в 1,4 рази більша за Землю за розмірами, але водночас її маса в 4 рази більша, ніж маса нашої планети. Один рік на планеті TOI-2095b триває лише 17,7 земних днів. До речі, планета має відносно комфортну температуру, яка коливається в діапазоні від 24 до 75 градусів Цельсія.

Друга суперземля під назвою TOI-2095c розташована далі, ніж її сусід, тому вона здійснює повний оберт навколо зірки за 28,2 земних дня. Тобто рік тут триває трохи менше від земного місяця. Щодо інших характеристик, то на цій планеті приблизно така сама температура, як і на TOI-2095b. Але за розмірами вона менша. За словами астрономів, планета TOI-2095c має розмір, що перевищує розмір Землі в 1,3 рази, а її маса більша за масу нашої планети в 7,5 разів.

Незважаючи на те, що червоні карлики є найпоширенішим типом зірок у космосі, наявність планет у їхній зоні проживання не завжди означає, що вони підходять за своїми умовами для появи життя Фото: NASA

Водночас, незважаючи на те, що червоні карлики є найпоширенішим типом зірок у космосі, наявність планет у їхній зоні придатній для життя не завжди означає, що вони підходять за своїми умовами для появи життя.

Червоні карлики є меншими і холоднішими зірками, ніж Сонце, але на початку життя цих зірок вони випускають дуже сильне випромінювання в результаті зоряних спалахів. Якщо планети обертаються дуже близько до таких червоних карликів, це випромінювання і потоки плазми можуть знищити атмосферу екзопланет. До того ж вчені не впевнені, що в такому випадку на цих планетах може залишитися вода в рідкому вигляді, а тим паче може з'явитися життя.

У будь-якому випадку, за словами вчених, потрібні подальші спостереження за двома новими суперземлями, щоб з'ясувати, чи є на них вода і чи можуть вони бути придатними для життя. І найголовніше, чи вдалося цим планетам зберегти свою атмосферу.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили у Сатурна 62 нових супутника і тепер планета з кільцями відібрала титул лідера за кількістю супутників у Сонячній системі Юпітера.

Також Фокус писав про дивну планету, яка є газовим гігантом і обертається навколо своєї зірки дуже незвичайною орбітою. Таким чином, екзопланета порушує всі відомі теорії.