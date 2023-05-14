Виявлено 400-річний скелет одного з перших колоністів Америки: його поховали не зовсім звичайно

Одного з перших жителів Нового Світу, який помер у підлітковому віці, поховали не так, як це робили сотні років тому.

Археологи під час розкопок у штаті Меріленд, США виявили могилу підлітка, який, можливо, був одним із перших європейських колоністів, які прибули до Північної Америки приблизно 400 років тому, пише Live Science.

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Американські археологи виявили останки підлітка європейського походження, який помер у віці від 14 до 16 років на території Міста Святої Марії. Це було колоніальне містечко та столиця колонії Меріленд. Нині це великий історичний район, який включає реконструкцію початкового поселення, а також музей.

Вчених здивував той факт, що підлітка поховали не так, як це робили тоді. Особливо це стосувалося деяких фізичних характеристик останків та положення скелета. За словами вчених, схоже на те, що підлітка не поклали в могилу, а кинули туди, внаслідок чого у нього були незвичайно вивернуті стегна і руки перебували у різних положеннях.

Якщо зазвичай трупи 400 років тому загортали в похоронний саван, то в цьому випадку підлітка поклали або кинули в могилу без нічого. На це вказує розташування його ніг, які мали розміщуватися по-іншому. При цьому з'ясувалося, що права нога хлопчика зламана у двох місцях. Археологи припустили, що з огляду на відсутність слідів загоєння травми нога була зламана незадовго до смерті хлопчика.

Археологи під час розкопок у штаті Меріленд, США, виявили могилу підлітка, який, можливо, був одним із перших європейських колоністів, які прибули до Північної Америки приблизно 400 років тому. Фото: Live Science

Вчені вважають, що хлопчика поховали не відразу після того, як він помер. На це вказує дивний стан його останків та особливості кінцівок. Неприродний вид частин тіла підлітка міг бути викликаний тим, що тіло вже зазнало трупного охолодження. Тобто хлопчик уже помер давно, а лише через деякий час його труп спустили до могили.

Археологи дійшли висновку, що підліток прибув до Америки приблизно в 1630-х роках разом першою хвилею європейських поселенців у Новому Світі. Поки що вчені нічого не знають про особистість хлопчика, але припускають, що він прожив недовго після приїзду на нове місце проживання.

Можливо, він був слугою у якоїсь родини чи найманим робітником і в цьому були свої переваги. У колонії Меріленд після відпрацювання певного терміну договору можна було дістати ділянку землі у власність. Тому, можливо, підліток мав саме цю мету, кажуть вчені.

Реконструкція столиці колонії Меріленд Фото: Wikipedia

Скелет підлітка археологи знайшли через два роки після того, як виявили неподалік місця його поховання загублений форт, який побудували одні з перших колоністів. Також археологи виявили у цьому районі унікальну срібну монету із зображенням англійського короля Карла I, якій майже 400 років.

Вчені відправлять скелет хлопчика для подальших досліджень до Смітсонівського інституту у Вашингтоні, після чого перепоховають його неподалік місця, де виявили останки.

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