Епідемія мародерства: в Мексиці обмінюють викрадені останки мамонтів на пляшки пива

У перегонах з часом археологи в Мексиці стикаються зі складним викликом: мародери викрадають дорогоцінні скам'янілості мегафауни ще до того, як дослідники зможуть їх вивчити.

Археологи звертаються до людей, які натрапляють на скам'янілості мегафауни, із закликом утриматися від оприлюднення своїх знахідок в інтернеті. Згідно з нещодавнім звітом, безтурботні грабіжники часто завдають шкоди або навіть повністю знищують дорогоцінні реліквії, демонструючи тривожну байдужість до їхнього історичного значення, а деякі навіть обмінюють їх на звичайну пляшку пива, пише IFLScience.

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У статті, опублікованій в La Jornada Veracruz, йдеться про знахідку двох зубів, що належать вимерлому предку мамонтів і слонів. Одним із тих, хто натрапив на останки, був капітан поліції у відставці Роберто Гарсія Хіменес (Roberto García Jiménez). Він розповів газеті, що ця знахідка, яка складається з кутнього зуба та ікла, з'явилася на березі річки Моралільо внаслідок поступового розмивання осадового шару.

Про скам'янілості негайно повідомили співробітникам Національного інституту антропології та історії (INAH), які звернулися до місцевої влади з проханням вжити заходів для охорони території та захисту стародавніх артефактів. Однак, після поширення інформації в соціальних мережах, мародери швидко нагрянули на місце і забрали частину останків.

Густаво Кармона Діас, співробітник Університету Веракрузани, розповів, що такі знахідки зазвичай стають мішенню для грабіжників, як тільки їх відкривають. Відповідно, це часто призводить до часткового пошкодження або повного знищення. У звіті також йдеться про те, що щелепна кістка мамонта, спочатку знайдена разом із зубами, викрадена.

Дослідник нарікає: "Є справді жахливі випадки, коли скам'янілості навіть обмінюють на одне пиво. В інших випадках останки розбиті на друзки".

Навіть тоді, коли ці артефакти зрештою вдається знайти, вони часто зазнають значних пошкоджень. За нинішніх обставин вважається, що скам'янілості належали стародавньому виду гомфотерів, який зник понад 10 000 років тому.

У відповідь на цю прикру втрату реліквій археолог звернувся до INAH з проханням активізувати зусилля з охорони археологічних пам'яток і запобігання розкраданню скам'янілостей. У відповідь Інститут опублікував заяву, в якій пояснив, що 5 травня він дійсно звернувся до місцевої влади з проханням про допомогу поліції в цьому районі.

"Спеціалізоване поводження з палеонтологічними об'єктами вимагає від нас заохочення осіб, які натрапляють на такі знахідки, утримуватися від їх просування в соціальних мережах, а натомість звертати на них увагу Національного інституту антропології та історії", — заявили в INAH.

За збігом обставин, Мексика є домом для численних залишків мегафауни, оскільки колись тут мешкали величезні стада колумбійських мамонтів. На цих стародавніх колосальних істот, трохи більших, але значно менш пухнастих, ніж їхні євразійські шерстисті побратими, люди полювали під час Льодовикового періоду в Північній Америці.

Проте, враховуючи, що ці види вимерли понад десять тисячоліть тому, їхні кістки, безсумнівно, мають значно більшу цінність, ніж просто пляшка пива.

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