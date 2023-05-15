Мільярд доларів не зник даремно. Антену на апараті, що летить до Юпітера, вдалося врятувати (відео)

Вченим знадобилися три тижні значних зусиль, щоб антена космічного апарату JUICE стала в нормальне положення.

Антена одного з головних приладів першого європейського апарату для дослідження Юпітера та його супутників не розгорнулася на повну довжину незабаром після виходу в космос у середині квітня. Вченим знадобилися три тижні титанічних зусиль для того, щоб 16-метрова антена радара RIME нарешті стала в потрібне положення, пише Gizmodo.

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Антена радара RIME на космічному апараті JUICE не була розгорнута в нормальне робоче положення невдовзі після запуску в космос і це виявилася перша серйозна проблема, з якою зіткнувся апарат, що летить до Юпітера та його супутників, як уже писав Фокус. Але тепер вчені нарешті змогли вирішити проблему і 16-метрова антена перебуває у потрібному положенні. Про це повідомили представники Європейського космічного агентства, вчені якого і створили новий дослідний зонд, що є першим європейським апаратом для дослідження Юпітера та його супутників.

Вченим знадобилися три тижні значних зусиль, щоб антена космічного апарату JUICE стала в нормальне становище Фото: ESA

Це дуже важлива подія, оскільки радар RIME має ключове значення для вивчення поверхні та надр таких супутників Юпітера, як Європа, Ганімед та Каллісто. Прилад зможе проводити сканування супутників на глибину до 9 км, щоб визначити, чи є тут океани з рідкої води та чи існують умови для розвитку позаземного життя. Хоча JUICE прибуде до Юпітера не раніше літа 2031 року, всі його прилади повинні вже зараз нормально функціонувати, щоб вчені були впевнені, що місія буде успішною.

Антена одного з головних приладів першого європейського апарату для дослідження Юпітера та його супутників не розгорнулася на повну довжину невдовзі після виходу в космос у середині квітня. Фото: ESA

Коли апарат не міг повністю розгорнути свою антену в космосі, інженери припустили, що невеликий затискач у монтажному кронштейні заважає їй розвернутися на всю довжину. Така проблема загрожувала успішній реалізації всієї дуже важливої місії, адже в такому разі радар не зміг би проводити нормальний огляд супутників, хоча антенна була висунута приблизно на третину своєї нормальної довжини.

Вчені на Землі спочатку спробували виштовхнути затискач у кронштейні за допомогою різких запусків двигунів космічного апарату в той час, як він орієнтувався на Сонце таким чином, щоб світло нагрівало цей затискач. Частково це допомогло, але антена все одно не змогла розвернутися на повну довжину.

Але лише кілька днів тому інженери запустили механічний пристрій, так званий "невибуховий привід", розташований у кронштейні, що заклинив. В результаті стався удар, який усунув затискач, і антена змогла повністю розвернутися в космосі.

За словами представників Європейського космічного агентства, це величезне досягнення, адже на місію було витрачено понад 1 млрд доларів і її успіх призведе до того, що астрономи відкриють таємниці трьох супутників Юпітера.

Але не тільки їх, адже спочатку JUICE кружлятиме навколо газового гіганта і досліджуватиме і саму планету. Паралельно з цим апарат здійснить серію близьких прольотів біля трьох супутників. Перша частина місії триватиме до кінця 2034 року. Потім JUICE вперше в історії дослідження космосу вийде на орбіту навколо супутника іншої планети, зокрема це буде Ганімед, найбільший супутник у Сонячній системі, розмір якого майже в 2 рази менший за розмір Землі.

Як уже писав Фокус, південнокорейський орбітальний апарат зустрівся біля Місяця з орбітальним апаратом NASA і зробив унікальну фотографію останнього.

Щодо супутників Юпітера, то зараз у нього їх уже налічується цілих 95. Але насправді це далеко не рекорд. Як вже писав Фокус, вчені заявили про те, що їм вдалося виявити нові супутники у Сатурна і таким чином їх кількість зросла до 145. Ще в жодній планеті ні в Сонячній системі, ні за її межами не було виявлено таку велику кількість супутників.