Хитрий прийом. Учені показали, як оптична ілюзія обманює наш мозок і змінює колір очей (фото)

Ілюзіоніст Дін Джексон показав, як працює трюк із очима жінки та червоним фільтром.

Людський мозок — складна й тендітна конструкція, але часом він також може піддаватися на різні трюки та хитрощі. Наприклад, днями ілюзіоніст Дін Джексон показав, як працює дивовижна ілюзія, яка "обманює наш мозок", змушуючи бачити те, чого немає, пише Daily Mail.

Трюк полягає в тому, щоб подивитися на фото жінки та сказати, якого кольору її очі. На жаль, із великою ймовірністю ваш мозок стане жертвою дивовижної оптичної ілюзії, оскільки вам, імовірно, здасться, що очі жінки сині. Однак правда полягає в тому, що насправді її очі сірі, що стає очевиднішим, коли із зображення видаляється червоний фільтр, а поруч із очима з'являється сіра смуга.

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Цим трюком поділився ілюзіоніст Дін Джексон, який також пояснив, як це працює. За його словами, "магія" полягає в тому, що наш мозок виявляє пігмент, сіру область навколо зіниці, та припускає, що червоний фільтр вловив синє світло. Тому наш мозок намагається допомогти нам, ніби повертаючи синій колір у картину, тим самим повністю вводячи нас в оману.

Річ у тому, що в задній частині людського ока розташовані фоторецептори — клітини, які реагують на світло, що падає всередину. Вони можуть бути двох типів:

"палички", чутливі до руху та нічного бачення;

"колбочки", здатні визначати колір.

За словами дослідників, у людини є три типи колбочок, і кожен із них найчутливіший до певного кольору: червоного, зеленого або синього. Водночас червоний фільтр пропускає тільки червоне світло, тому будь-які інші кольори повинні відображатися сірими або чорними, включаючи зелений і синій.

Ваш мозок виявляє пігмент — сіру область навколо зіниці — та припускає, що червоний фільтр вловив синє світло Фото: TikTok

Учені пояснюють, що вихідне зображення жінки чорно-біле, проте коли червоний фільтр наноситься поверх, колір очей стає блакитним. Однак, якщо наш мозок розпізнає контекст зображення та вважає, що воно має бути блакитним, він може інтерпретувати сірий колір як такий. Тому, коли ми збільшуємо зображення, і воно більше не має вигляд ока, райдужна оболонка здається сірою, якою вона є насправді.

Початкове зображення жінки чорно-біле Фото: TikTok

До речі, статистика свідчить, що лише близько 3% населення планети мають сірі очі, близько 8-10% — блакитні.

Раніше Фокус писав про те, що вчені відповіли, як оптична ілюзія змушує бачити чорну діру, що росте.