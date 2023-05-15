Від концертів до газонокосарок: найгучніші винуватці, які шкодять нашому слуху і здоров'ю

У світі, наповненому звуком, легко не помітити, який вплив він може мати на наш слух. Ми часто пов'язуємо втрату слуху з прослуховуванням музики на повну гучність, але це не все, що ми можемо собі уявити.

Дослідження Apple Hearing Study (AHS) — новаторський проєкт, який відкрив нам деякі дивовижні відкриття у сфері слуху. Згідно з останніми висновками, чимало людей регулярно стикаються з надмірним рівнем шуму, який класифікується як все, що перевищує 70 децибелів. Це еквівалентно порохотягу на стероїдах, пише Healthline.

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Рік Найтцел, доктор філософії і професор наук про здоров'я навколишнього середовища в Мічиганському університеті, заявив: "Занадто довго до шуму ставилися як до невидимого ворога, що ховається в тіні наших барабанних перетинок. Настав час винести його в центр уваги!".

Щоб пролити світло на цю какофонічну загадку, Apple та Мічиганський університет об'єднали зусилля в новаторському дослідженні. Оснащені своїми надійними Apple Watch, учасники можуть завантажити дослідницький додаток, який сумлінно збирає дані про їхній щоденний вплив звуку. Це як мати децибельного детектива прямо на зап'ясті.

"Наше дослідження — унікальне і відстежує особистий рівень шуму, як від навколишнього середовища, так і від навушників, що забруднюють вуха, — пояснює Найтцел. — Ми прагнемо підвищити обізнаність про цю національну шумову проблему і з часом вплинути на зміни, які врятують наші дорогоцінні барабанні перетинки".

Що стосується вікових груп, то дослідження виявило деякі звукові диспропорції. На диво, старше покоління, схоже, краще тримає руку на пульсі: лише 16% людей у віці 65 років і старше зазнали впливу надмірного шуму. З іншого боку, молодь у віці від 35 до 44 років, навпаки, зазнала впливу високих рівнів шуму: 34% з них зіткнулися зі слуховою атакою.

Але не тільки вік відіграє роль. AHS заглибилося в дослідження різниці в чутливості до шуму між різними расовими групами і зробило кілька цікавих висновків.

Дорослі чорношкірі та латиноамериканці, здається, несуть на собі основний тягар надмірного шуму: 37% і 34% відповідно стикаються з симфонією какофонії. Несподівано виявилося, що учасники з Азії мали найтихіші куточки, і лише 20% з них страждали від галасливих сусідів.

Дослідження натякає на вибір професії та близькість до галасливих промислових об'єктів як на потенційні фактори, даючи зрозуміти, що шум не знає кордонів.

Отже, хто ж винуватці цієї звукової симфонії? Концерти, зброя, електроінструменти, газонокосарки і навіть ті мелодії, що звучать у вашому плейлисті — все це робить свій внесок у грандіозний оркестр шумового забруднення. Здається, що куди б ми не подивилися, за рогом ховається потенційний кривдник нашого слуху.

Але наслідки цієї слухової атаки виходять далеко за межі простої втрати слуху. Нещодавні дослідження виявили дисонуючу гармонію між впливом шуму та різними проблемами зі здоров'ям. Від серцево-судинних захворювань до запалень, від депресії і тривоги до діабету — схоже, що шумове забруднення виконує нездорову симфонію в нашому організмі.

Концерти, зброя, електроінструменти, газонокосарки і навіть ті мелодії, що звучать у вашому плейлисті — все це робить свій внесок у грандіозний оркестр шумового забруднення Фото: pexels.com

До того ж втрата слуху не завжди розвивається в передбачуваному ритмі. Вона може вдарити раптово, як грім, або поступово підкрадатися до нас з часом.

Отже, незалежно від того, чи це миттєвий вибух звуку, чи постійний потік шуму, шкода для наших чутливих слухових клітин залишається однаковою. Це нагадування про те, що наші вуха заслуговують на максимальний захист.

На щастя, ми можемо вжити заходів, щоб захистити наші дорогоцінні слухові інструменти. Технології знову приходять на допомогу, оскільки додатки та гаджети надають нам інструменти для створення гармонійного звукового ландшафту.

Apple Watch з його зручним додатком "Шум" виступає в ролі нашого захисника від децибельного демона. Коли рівень звуку досягає небезпечного крещендо, він ніжно постукує по наших зап'ястях, закликаючи нас шукати притулку в тихіших місцях.

Для тих, хто не має талісмана Apple Watch, не бійтеся. Такі програми, як NIOSH Sound Level Meter та Sound Meter допоможуть вам оцінити рівень шуму в нашому оточенні. Це все одно, що мати в руках кишенькового звукорежисера.

А для тих, хто стикається з щоденним натиском шуму на роботі або на гучних концертах, навушники та беруші стають бронею вибору. Щитом від ревучих децибелів, які загрожують придушити наші органи чуття.

Але не забуваймо про важливість створення гармонійної гавані в наших власних оселях. Можна звукоізолювати наші будинки, щоб тримати зовнішній світ на відстані. Будь то акустичні панелі з пінопласту, затишні гобелени на стінах або щільні штори — ці захисники спокою перетворюють наші житлові приміщення на безтурботні святилища.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.