Найдревніша знахідка Ізраїля: шторми виявили римські мармурові колони на дні біля Бет-Яннаї

Водолази, які досліджували води біля узбережжя Ізраїлю, зробили справді дивовижне відкриття, знайшовши корабельну аварію, що пролежала невідомою майже два тисячоліття.

В Ізраїлі зробили дивовижне відкриття: археологи знайшли масив мармурових колон віком 1 800 років, які століттями лежали загубленими в морі. Цей дивовижний вантаж походить з часів Римської імперії і вважається найстарішою такою знахідкою в регіоні Східного Середземномор'я, пише IFLScience.

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Водолазні експедиції в цьому районі виявили, що корабель перевозив кілька коринфських колон, вигадливо прикрашених рослинними мотивами, довжиною до шести метрів. Затонулий корабель лежить приблизно за 200 метрів від берегової лінії Бет-Яннаї, приблизно за 6 кілометрів на північ від Нетанії.

Хоча про місце знахідки знали вже деякий час, місцезнаходження вантажу залишалося невідомим до недавнього часу, поки сильний шторм не виявив його, зсунувши пісок у цьому районі.

Хоча про місце знахідки знали вже деякий час, місцезнаходження вантажу залишалося невідомим до недавнього часу, поки сильний шторм не виявив його, зсунувши пісок у цьому районі Фото: Israel Antiquities Authority

Відкриття зробив Гедеон Гарріше, який помітив стародавні артефакти, досліджуючи води біля пляжу. Він повідомив про це Ізраїльське управління старожитностей, яке відправило команду для дослідження місця.

Коби Шарвіт, директор відділу підводної археології в Управлінні, заявив: "Ми знали про існування цього вантажу, що зазнав корабельної аварії, протягом тривалого часу, але ми не знали його точного місцезнаходження, оскільки його засипало піском. Тому ми не могли його дослідити".

Однак, завдяки доповіді Гарріше, місце нарешті виявили та дослідили. Шарвіт продовжив пояснювати, що мармур, ймовірно, походить з території сучасної Туреччини або Греції і перевозився до місця на південному узбережжі Леванту, можливо, до Гази або навіть Александрії в Єгипті, де його мали використати для будівництва величної громадської будівлі.

Судно, схоже, потрапило в шторм на мілководді, і цілком ймовірно, що його вантаж так і не досягнув місця призначення.

"Ці дрібні уламки характерні для масштабних, величних громадських будівель. Навіть у римській Кесарії такі архітектурні елементи виготовлялися з місцевого каменю, покритого білою штукатуркою, щоб виглядати як мармур. Тут же йдеться про справжній мармур", — наголосив Шарвіт.

За розмірами колон вдалося визначити габарити самого корабля, який, за оцінками, був здатний перевозити вантаж вагою не менш як 200 тонн Фото: Israel Antiquities Authority

За розмірами колон вдалося визначити габарити самого корабля, який, за оцінками, був здатний перевозити вантаж вагою не менш як 200 тонн. Відкриття цієї унікальної знахідки допомагає відповісти на деякі давні питання про архітектуру римської епохи в Леванті та інших регіонах.

Наприклад, Шарвіт зазначив, що сухопутні і морські археологи вже давно сперечаються, чи були імпортовані архітектурні елементи римського періоду повністю оброблені в країнах їх походження, або ж вони перевозилися в частково вирізаному вигляді, і вирізані і оброблені на місці призначення.

Знахідка цього вантажу розв'язує дискусійне питання, оскільки очевидно, що архітектурні елементи залишили кар'єр як основна сировина або частково оброблені артефакти. Їх обробили і завершили на місці будівництва або місцеві художники і ремісники, або художники з інших країн, які подорожували з місця на місце, виконуючи замовлені проєкти.

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