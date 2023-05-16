Великий ризик травм. Експерти попереджають про небезпеку високих кросівок

Вивихи щиколоток і розтягнення — це неймовірно болючі та підступні супутники нашого життя. Правильне взуття, а особливо правильний підхід до його вибору можуть стати незамінним щитом, що захищає наш опорно-руховий апарат від подібних травм.

Уявіть собі: спортсмен на корті, робить ідеальний кидок, як раптом його щиколотка вивихується та розтягується. Розтягнення щиколотки — надто поширене явище в таких видах спорту як волейбол, баскетбол і футбол, де стрибки, приземлення та швидка зміна напрямку є частиною гри. Такі вивихи можуть бути болючими, виснажливими та навіть здатні призвести до довгострокових проблем із гомілкостопом. Якщо у вас уже було розтягнення щиколотки, то в майбутньому ви з більшою ймовірністю знову розтягнете її, пише Science Alert.

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Як же запобігти цій катастрофі зі щиколотками? Багато людей віддають перевагу взуттю з високим верхом, який охоплює щиколотку. Але ось питання на мільйон доларів: чи справді високі кросівки знижують ризик розтягнення зв'язок?

Що ж, дослідження говорять своє слово, і воно дещо неоднозначне. Вчені вивчають цю тему вже деякий час, але результати трохи заплутані. У різних дослідженнях використовують різні методи, вимірювання та визначення того, що таке "взуття з високим верхом". Деякі стверджують, що різниця у висоті між високими та низькими топами становить від скромних 4,3 сантиметра до захмарних 8,5 сантиметра. Це досить великий діапазон. Але попри плутанину, наразі у світі досліджень існує консенсус щодо того, що високі кроси не такі ефективні в зниженні ризику вивиху, як ми могли б сподіватися. Насправді, в деяких випадках вони навіть підвищують імовірність вивихів щиколотки.

Схоже, що проблема пов'язана з тим, як високі кросівки впливають на м'язи наших ніг і щиколоток. Хоча високе взуття забезпечує стійкість, коли ви стоїте на місці й отримуєте удари збоку, воно може змінити роботу м'язів і координацію під час руху. Ця зміна в роботі, особливо зовнішніх м'язів ніг, може послабити стабілізацію гомілкостопа, роблячи вас сприйнятливішими до вивихів. Не зовсім те, на що ви підписалися, правильно?

І це ще не все — є дані, які свідчать про те, що високі кросівки також можуть погіршити спортивні результати. Висота стрибка може постраждати, а додаткова амортизація може створити навантаження на інші частини тіла. Отже, це подвійний удар: підвищений ризик травм і потенційне зниження спортивних результатів.

Але не варто сильно хвилюватися. Завжди є альтернативні варіанти. Хоча зовнішня підтримка, така як стрічки та брейси, може бути ефективною, вона найкраще працює в поєднанні з профілактичними програмами вправ. Однак справжнім MVP тут є вибір взуття. Посадка та функціональність — найважливіші фактори, які необхідно враховувати під час вибору.

Ось разюча статистика: близько 70 відсотків людей красуються у взутті, яке погано сидить. Пані, остерігайтеся вузьких туфель, а джентльмени, не обирайте занадто довге взуття. Неправильний підбір може призвести до падінь, підвищення ризику остеоартриту й порушення функції стопи як у дорослих, так і в дітей. Давайте зробимо крок у правильному напрямку та подбаємо про те, щоб наше взуття сиділо правильно.

Зрештою, головне — знайти ідеальне поєднання форми та функціональності. Ваші щиколотки та весь організм загалом будуть вам вдячні. Тож неважливо, чи граєте ви в баскетбол, чи йдете до переможного голу, не забувайте ретельно вибирати відповідне взуття, тому що розтягнення щиколотки — це не привід для сміху.

Раніше Фокус писав про інші можливі причини виникнення розтягу гомілкостопа. Не завжди винна взуття чи незграбність.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.