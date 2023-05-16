Дослідження виявило тривожний зв'язок між забрудненою водою та хворобою Паркінсона

На гіркому досвіді військових американської бази в Північній Кароліні, вчені з'ясували, що тривале вживання і перебування в забрудненій воді може значно підвищити ризик хвороби Паркінсона і призвести до багатьох небезпечних наслідків.

Нещодавнє дослідження виявило значний зв'язок між забрудненою водою на базі морської піхоти Кемп-Лежен (Північна Кароліна) і підвищеним ризиком розвитку хвороби Паркінсона. Під час дослідження було вивчено понад 300 000 ветеранів, включно з тими, хто служив на базі Кемп-Лежен щонайменше три місяці в період із 1975 до 1985 року, і було встановлено, що ризик розвитку хвороби Паркінсона в цих ветеранів був на 70% вищим, ніж у тих, хто служив на іншій базі морської піхоти в Каліфорнії, пише Science Alert.

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Навіть у тих ветеранів, у яких не було діагностовано хворобу Паркінсона, ризик появи ранніх ознак і симптомів цього захворювання був значно вищим. Дослідники пояснили підвищений ризик впливом трихлоретилену, безбарвного хімікату для чищення із запахом, що нагадує хлороформ, який було виявлено в питній воді бази Кемп-Леджен у 1982 році. У воді було виявлено й інші шкідливі хімічні речовини, зокрема PCE, бензол, t-1,2-дихлоретилен і вінілхлорид.

PCE широко використовується в хімчистці та промислових процесах. Тривалий вплив PCE пов'язаний з несприятливим впливом на нервову систему, печінку і нирки. Він також може викликати подразнення дихальних шляхів і мати канцерогенні властивості.

Бензол є широко використовуваною хімічною речовиною в різних галузях промисловості, включно з нафтопереробкою і виробництвом. Вдихання або вживання всередину бензолу може призвести до шкідливого впливу на кістковий мозок, викликаючи анемію і підвищуючи ризик розвитку лейкемії. Він також пов'язаний з іншими захворюваннями крові та може пошкодити імунну систему.

Т-1,2-дихлоретилен — це хімічна речовина, яку зазвичай використовують як розчинник у промисловості. Вплив цього хімікату може призвести до подразнення дихальних шляхів, пошкодження печінки та нирок, а також до неврологічних наслідків, таких як запаморочення і сплутаність свідомості.

Вінілхлорид використовується у виробництві пластмас, зокрема ПВХ. Вдихання або проковтування вінілхлориду може призвести до пошкодження печінки, легенів і нервової системи. Це відомий людський канцероген, насамперед пов'язаний із раком печінки.

За даними Агентства з реєстрації токсичних речовин і захворювань, забруднювальні речовини просочилися в систему питної води через протікання підземних резервуарів, розливи в промислових зонах і місця захоронення відходів. І Управління у справах ветеранів, і Міністерство оборони визнали факт впливу трихлоретилену в Кемп-Леджуні.

Результати цього дослідження підкреслюють важливість належного розгляду та управління ризиками для здоров'я навколишнього середовища. Виявлення трихлоретилену у воді на базі Кемп-Лежен у 1982 році наголошує на необхідності постійного моніторингу наших джерел водопостачання та важливості вжиття попереджувальних заходів для запобігання забрудненню.

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Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.