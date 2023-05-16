Смердючий "паразит" родом із Африки: гігантська жовта крапля поглинає пустелю Сонора

Дослідники попереджають, що це "павутиння", яке породжує сморід, може повністю знищити місцеву екосистему.

Останнім часом Флориді катастрофічно не щастить: раніше тут з'явилася величезна саргасова грудка, яка заполонила узбережжя та відлякує туристів і місцевих жителів жахливим смородом. Однак тепер нова напасть обрушилася і на сусідню Аризону — гігантська жовта крапля, що видає жахливий запах, поглинає пустелю Сонора, пише IFLScience.

Ця гігантська жовта крапля є інвазивним бур'яном Oncosiphon pilulife, який також відомий як куляста ромашка або смердючка, що має оманливо жовтий відтінок. Відомо, що ця рослина родом із Південної Африки, і ніхто точно не знає, як вона потрапила в США. Однак стає все очевиднішим, що тут вона цілком почувається як удома.

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За словами ботаніка з університету Аризони, який вивчає смердюче "павутиння" та намагається визначити його поширення, Майкла Чемберленда, наразі округ Марікопа "сильно заражений", і це може призвести до загибелі місцевих екосистем. Ба більше, дослідники вважають, що це може позначитися на житті місцевої фауни та населення.

Відомо, що в цього бур'яну надзвичайно розвинена здатність поширюватися та підтримувати свою "сітку" методом посіву: тисячі насінин здіймаються в повітря, дрейфують і приземляються на землю, проростаючи в ній. Але основна проблема полягає в тому, що Oncosiphon pilulife також часто "душить" сусідні рослини, звільняючи собі місце.

Пізніше великі смуги стають пожежонебезпечними в міру висихання, поєднуючи фрагменти природної зелені та створюючи одну велику надзвичайну небезпеку лісової пожежі, яка здатна спустошити місцеву флору та фауну, а також поставити під загрозу життя місцевого населення.

Дослідники відзначають, що цей інвазивний бур'ян також небезпечний і для людей, оскільки здатний викликати алергію та висип, якщо торкатися до нього без рукавичок. Крім того, якщо "сітка" цього бур'яну загориться, дим, що виробляється ним, особливо подразнює процес дихання людей.

І це ще не все. "Вишенькою на торті є запах цієї рослини, його ефірні олії буквально випромінюють сморід. За словами дослідників, ця рослина також цілком марна для сільського господарства, оскільки її неможливо використовувати як корм.

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