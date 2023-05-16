Нескінченний скарб Стамбула: 1,500-річний прохід виявлено серед руїн церкви Святого Поліекта

На диво, цей раніше невідомий підземний хід, розташований на відстані приблизно 20 метрів від сусіднього проходу Хашима Ісчана, захопив дослідників своїми дивовижними особливостями.

Під час археологічних досліджень на місці церкви Святого Поліекта в стамбульському районі Сараджане, який зруйнували під час латинської навали, нещодавно виявили підземний хід, якому 1 500 років. У проході можна знайти витончено вирізьблені мармурові блоки, прикрашені мозаїкою та кам'яними інкрустаціями, пише Arkeonews.

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Махір Полат, заступник генерального секретаря Стамбульської столичного муніципалітету (IBB), назвав цю споруду винятковим свідченням незламної архітектурної доблесті міста, що витримала не лише плин часу, а й руйнівну силу землетрусів.

"Що вирізняє цю 1500-річну знахідку, так це її здатність витримати незліченні поштовхи, які стрясали Стамбул протягом усієї його історії, особливо з огляду на нинішню вразливість міста до землетрусів. Туреччина повинна прагнути розкрити секрет своєї надзвичайної стійкості та отримати з нього знання", — наголосив Полат.

Хоча основна структура церкви Святого Поліекта могла зруйнуватися, її інфраструктура залишилася неушкодженою, що слугує відчутним свідченням сейсмічної історії міста Фото: DHA Photo

Полат додав, що хоча основна структура церкви Святого Поліекта могла зруйнуватися, її інфраструктура залишилася неушкодженою, що слугує відчутним свідченням сейсмічної історії міста. Він навів район Фатіх як наочний приклад сейсмічного минулого Стамбула.

Крім того, Полат розповів про залучення до розкопок інженерів-будівельників і фахівців із землетрусів, які поділилися своїми знаннями і досвідом, запевнивши, що їхній майбутній звіт надасть вичерпну інформацію про землетруси, що відбувалися в цьому районі впродовж тривалого часу.

Він також додав: "Використаний розчин, відомий з тієї епохи як горасанський розчин, має велике технологічне значення. Щоб визначити склад і археометрію поверхневих матеріалів споруди, таких як камінь, штукатурка і, можливо, гіпс, ми провели лабораторні аналізи".

Окрім статуї, виявленої під час розкопок, команди зробили низку інших важливих знахідок, серед яких 681 бронзова монета, штампована цегла, фрагменти мармуру, кераміка, масляні лампи, скляний посуд та різні металеві артефакти.

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