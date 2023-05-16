Стародавні деревні гіганти: знайомство з найбільшими австралійськими сумчастими

Ці травоїдні сумчасті ссавці, відомі під назвою німбадон, жили на деревах і важили приблизно 70 кілограмів, що робить їх найбільшими деревними ссавцями, коли-небудь задокументованими в Австралії.

Викопні скелети, хоч і давно померлих, дають чудову можливість зазирнути у спосіб життя та середовище існування вимерлих істот. Завдяки ретельному аналізу різних характеристик, знайдених у скам'янілих кістках, ми можемо розгадати не лише розмір і форму тварини, але і її рухові здібності, спосіб життя та конкретне середовище, в якому вона мешкала, пише 9News.

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Дослідники зосередилися на 15-мільйонних скелетних рештках велетенського ведмедоподібного сумчастого, знайдених у відомій зоні Всесвітньої спадщини Ріверслі, розташованій у країні Ваан'ї на північному заході Квінсленду.

Ці травоїдні сумчасті ссавці, відомі під назвою німбадон, жили на деревах і важили приблизно 70 кілограмів, що робить їх найбільшими деревними ссавцями, коли-небудь задокументованими в Австралії.

Німбадон належав до групи дипротодонтоїдів — різноманітної групи вимерлих сумчастих ссавців, що характеризувалися значними розмірами. До цієї групи належить чудовий дипротодон, 2,5-тонний мегафавн, а також своєрідні хоботні ссавці, що нагадують своїх сучасних побратимів тапірів.

Цікаво, що найближчими родичами німбадона є вомбати, попри те, що за розмірами тіла і способом життя він більше нагадує сонячних ведмедів, які сьогодні живуть під пологом тропічних лісів Південно-Східної Азії.

Перші спостереження за щелепними кістками німбадонів, знайденими в Ріверслі в 1993 році, дозволили припустити, що ці сумчасті були великими листоїдами, які харчувалися на лісовій підстилці. Однак, як і багато інших видів, знайдених у Ріверслі, детальніше вивчення виявило виняткову особливість цих тварин та їхню природу.

Тепер, завдяки віднайденим повним скелетам, включаючи зразки, що представляють різні стадії розвитку — від молодих особин у мішечках до зрілих дорослих особин — наше уявлення про німбадона значно розширилося.

Він мав міцні руки з надзвичайно рухливими плечовими та ліктьовими суглобами. Крім того, на руках і ногах були спеціально пристосовані протилежні великі пальці і великі вигнуті кігті, що полегшувало лазіння, проникання в кору і хапання за гілки.

Він мав міцні руки з надзвичайно рухливими плечовими та ліктьовими суглобами Фото: Peter Schouten

Приблизно 15 мільйонів років тому німбадон процвітав у тропічних лісах рівнинної Австралії. У цих біорізноманітних, зелених лісах мешкало безліч дивовижних істот, серед яких кенгуру, що харчувалися м'ясом, крокодили, що лазили по деревах, предки тилацинів, сумчасті леви розміром від котячого до леопардового, колосальні змії, що нагадували анаконду, велетенські качкодзьоби, а також загадкові сумчасті, настільки незвичайні, що отримали назву "тінгодонти".

Хоча циклічний ріст задокументований у сумчастих, таких як західний сірий кенгуру, дослідження показує, що ріст кінцівок німбадона значно повільніший і довший, ніж у кенгуру.

Аналіз кісток однієї особини виявив щонайменше сім-вісім циклів росту, що вказує на те, що цьому деревному гіганту знадобилося не менше, а, швидше за все, більше часу, щоб досягти повноцінної статевозрілої дорослої особини. Такий тривалий період розвитку, а також потенційна тривалість життя не є чимось незвичайним для таких виняткових і великих істот, як німбадон.

Дослідники почали розглядати цих загадкових деревних сумчастих як реальне втілення легендарних "ведмедів-крапельниць" з австралійського фольклору — таємничих істот, що живуть на деревах і несподівано спускаються на нічого не підозрюючих тварин внизу.

Коли групи німбадонів маневрували під пологом тропічних лісів, і молоді, і дорослі особини час від часу втрачали рівновагу і падали з верхівок дерев. Деякі з них падали в печерах на лісовій підстилці, що пояснює зчленований стан, в якому ми знайшли їхні рештки.

Враховуючи постійні сюрпризи, які приносить вивчення цих надзвичайних вимерлих ссавців з Ріверслі, ми з нетерпінням чекаємо подальших відкриттів. Поточні дослідження зосереджені на вивченні мікроструктури зносу зубної емалі німбадона, щоб пролити світло на раціон цього легендарного ведмедя-стрибуна.

Безсумнівно, ці майбутні знахідки продовжать ставити під сумнів наші початкові припущення щодо способу життя німбадона та інших своєрідних мешканців стародавніх внутрішніх тропічних лісів Ріверслі.

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