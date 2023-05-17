Найскладніша місія в історії: США хочуть повернути до роботи мертвий космічний телескоп

Космічні сили США вирішили повернути до життя непрацюючого вже 3 роки попередника космічного телескопа Вебб.

Космічні сили США виділили грант на розробку унікальної місії для відродження відключеного 2020 року інфрачервоного космічного телескопа Спітцер. Якщо його повернути до роботи, це дозволить отримати новий погляд на Всесвіт в інфрачервоному діапазоні, пише Space.

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У Космічних силах США вирішили повернути до життя інфрачервоний космічний телескоп Спітцер, який працював у космосі 17 років — з 2003 до 2020 року. Він досліджував Всесвіт в інфрачервоному діапазоні, так само, як це зараз робить і космічний телескоп Вебб. Власне, NASA вивело його з експлуатації, щоб направити всі зусилля на запуск та початок роботи нового телескопа.

Для розробки місії щодо повернення до роботи телескопа Спітцер Космічні сили США виділили перший грант у розмірі 250 тисяч доларів для компанії Rhea Space Activity. Вона буде працювати над створенням проєкту унікальної місії разом з компаніями Blue Sun Enterprises та Lockheed Martin, у співпраці з вченими зі Смітсонівської астрофізичної обсерваторії та Університету Джона Гопкінса.

У Космічних силах США вирішили повернути до життя інфрачервоний космічний телескоп Спітцер, який працював у космосі 17 років — з 2003 до 2020 року Фото: NASA

За словами астрофізика Шона Асмена, керівника Rhea Space Activity, місія з відродження телескопа Спітцер буде найскладнішою роботизованою місією в історії. Асмен вважає, що проведення робіт із відновлення працездатності обсерваторії буде набагато складніше, ніж усі 5 місій разом узятих, спрямовані на модернізацію та ремонт космічного телескопа Габбл. Ці роботи проводились у період між 1993 та 2009 роками. До речі, NASA розглядає можливу модернізацію цієї обсерваторії.

Космічний телескоп Габбл Фото: NASA

Але телескоп Габбл знаходиться на відстані 550 км від Землі, а телескоп Спітцер, що "вийшов на пенсію", — на відстані приблизно 300 млн км від нашої планети (це дві відстані від Землі до Сонця). Обсерваторії потрібно було бути так далеко в космосі, що її прилади постійно перебували в охолодженому стані, інакше вони не змогли б спостерігати за космосом в інфрачервоному діапазоні. Тому інфрачервоний космічний телескоп Вебб, який є ще більш технологічно просунутим, знаходиться на відстані 1,5 млн км від Землі.

Космічний телескоп Вебб Фото: NASA

Запущений 2003 року інфрачервоний космічний телескоп Спітцер дозволив вченим зазирнути в далекий космос і виявити дуже далекі об'єкти, які бачили інші телескопи.

Вчені вважають, що, незважаючи на те, що Вебб успішно виконує свою наукову місію, телескоп Спітцер вів спостереження за космосом на інших довжинах хвиль інфрачервоного світла. На додаток до цього він розміщений в іншому місці, ніж інфрачервона обсерваторія, що працює нині. Якщо телескоп Спітцер повернути до роботи, це дозволить отримати додаткові унікальні дані про далекий космос.

Згідно з початковим проєктом компанії Rhea Space Activity, до непрацюючого телескопа буде відправлено автономний космічний корабель у 2026 році. Він зможе провести необхідні маніпуляції із запуску телескопа, а потім залишиться літати поруч із обсерваторією та виконуватиме функцію високошвидкісного ретранслятора даних, отриманих телескопом Спітцер, на Землю.

Раніше Фокус вже писав про те, що космічний телескоп Габбл, можливо, припинить свою роботу в найближчому майбутньому через те, що він поступово сходить зі своєї орбіти. Але компанії зі США запропонували NASA допомогти обсерваторії повернутися на місце та продовжити свої спостереження, незважаючи на те, що Габбл вже 33 роки працює в космосі.

Також Фокус писав про те, що "суперзірки" дали відповідь астрономам на одну із загадок Чумацького Шляху. Вчені з'ясували, що за створенням дивних зоряних скупчень у нашій галактиці стоять надмасивні зірки.