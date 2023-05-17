Вчені розповіли як їсти пасту і не товстіти: існує один ефективний метод

Дослідження показує, що навіть на дієті можна не відмовляти собі в порції пасти, варто лише пам'ятати одне правило.

Навряд чи хтось з італійців погодився б їсти м'яку пасту — вони воліють виключно аль денте, і тепер дослідники вважають, що у цьому справді є сенс, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з Вагенінгенського університету виявили, що переварена паста не тільки псує смак, а й збільшує ймовірність того, що ви її доїсте. Вчені виявили, що м'яку пасту люди їдять набагато швидше, ніж ту, що споживають аль денте.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідження було проведено у Нідерландах, де вчені відібрали групу з 54 осіб, які з'їли чотири різні страви з макаронів протягом трьох днів. Зазначимо, що всі страви містили пенне та моркву, а деякі також соус, і були приготовані в м'якому або твердому вигляді.

Дослідники зазначали, що для м'якості пенне розварювали 20 хвилин, тоді як у порції аль денте — лише 7 хвилин. Морква до м'якості також розварювали близько 20 хвилин, а тверду бланшували лише 2 хвилини.

Далі дослідники вивчили отримані дані та дійшли висновку, що паста з м'якою текстурою споживається на 45% швидше, ніж ті ж страви, але з твердішою структурою. Дослідники також виявили, що загалом м'якість їжі корелювала з її швидшим поглинанням. Також дослідники виявили, що додавання соусу збільшує кількість пасти, що з'їдається, приблизно на 30%.

За словами провідного автора дослідження Дьеверке Болуїса, вони з колегами також виявили, що м'які страви з'їдалися більшими порціями та з меншою кількістю пережовування, ніж тверді страви. Тепер дослідники вважають, що жорсткість або м'якість їжі можна використовувати, щоб знизити або збільшити кількість калорій, що споживаються, і схуднути або набрати масу.

Вчені зазначають, що потрібно більше досліджень, щоб виявити будь-які додаткові відмінності між висновками нинішнього дослідження та нормами споживання їжі серед інших продуктів та страв.

Раніше Фокус писав про рецепт від дідуся Ньютона: приготувати ідеальне картопляне пюре допоможе фізика.