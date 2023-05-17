Як реве Пандо. Вчені записали звуки, що видає найбільша і найдавніша істота на Землі

Цей організм являє собою близько 6 000 метричних тонн життя й існує вже близько 12 000 років.

Ліс, також відомий як Пандо, є одним деревом, що складається з 47 000 стебел, що проростають з однієї кореневої системи й мають одну ДНК. У загальній площі він займає близько 40 гектарів, розташовується в Юті й поступово перетворився на масивні 6000 метричних тонн життя, пише Science Alert.

За словами засновника Friends of Pando Ленса Одітта, спочатку ідея записати "голос" Пандо починалася як мистецтво, проте пізніше дослідники виявили в ній величезний потенціал для використання у науці. Дослідники зазначають, що фактично їм вдалося записати шепіт одного з найбільших та найдавніших живих організмів на Землі.

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За словами Одітта, 12 000-річному масивному організму, чиї деревоподібні стебла сягають заввишки 24 метри, безсумнівно є що розповісти планеті. І тепер нові записи дозволять нам почути цю розповідь. Вчені вважають, що "шепіт Пандо" може бути цікавий як з погляду мистецтва, так й з погляду науки. Дослідники впевнені, що вітер, перетворений на вібрацію, під час мандрівок кореневою системою Пандо, може пролити світло на роботу великої прихованої гідравлічної системи найбільшого організму у світі, не руйнуючи її.

Для того, щоб записати голос Пандо, звукорежисер Джефф Райс експериментально помістив гідрофон у дупло біля основи гілки й простяг униз до коріння дерева. Зазначимо, що гідрофонам для роботи потрібна не лише вода, вони також можуть вловлювати вібрації від таких поверхонь як коріння. Однак Райс все одно не розраховував на великі відкриття, проте, одягнувши навушники, він був приємно здивований — щось справді відбувалося, але звук був надзвичайно тихим.

Райс зазначає, що під час грози звук посилився і він почув страшне низьке гуркотіння. Звукорежисер припустив, що те, що він чує в навушниках, це звук мільйонів листя Пандо, які вібрують на його стеблах, що спускається гілками вниз, у землю.

Крім того, гідрофон також вловив удари від постукування по гілці на відстані близько 27 метрів, хоча цей звук не був чутним через повітря на такій відстані. Тепер дослідники вважають, що це є підтвердженням того, що коренева система Пандо взаємопов'язана. Проте вчені вважають, що буде потрібно розробка спеціальної експериментальної установки, щоб підтвердити, що звук насправді не проходить через ґрунт.

Одітт також сподівається, що "рев Пандо" надалі можна використати для створення карти коренів Пандо. Крім того, цей запис можна використати для документації навколишнього середовища, оскільки він відображає місцеве біорізноманіття.

Під час дослідження звукорежисер також записав листя, кору та навколишню екосистему Пандо. Все це надалі планують використовувати для додаткових досліджень руху води, колоній комах, глибини коренів та розуміння того, як масиви гілок пов'язані між собою.

Раніше Фокус писав про те, що найбільший у світі організм, який прожив 10 тис. років, ось-ось розпадеться на шматочки.