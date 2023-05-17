Вперше в космосі у незвичайного об'єкта виявлено таку ж оболонку, як і у Землі.

Астрономам вдалося вперше виявити радіаційний пояс, який оточує не зовсім зірку та не зовсім планету.

Вчені вперше виявили хмари із плазми, які захопило магнітне поле ультрахолодного карлика. Такий радіаційний пояс є у Землі та інших планет Сонячної системи. Але цей об'єкт має радіаційний пояс, який схожий на таку ж структуру, що оточує Юпітер. І найголовніше, астрономи вперше в історії виявили радіаційний пояс біля об'єкта, розташованого за межами нашої зіркової системи, пише IFLScience.

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Що таке ультрахолодний карлик?

Таким терміном називають об'єкти, які за своїми характеристиками та розмірами, та масою знаходяться між коричневими карликами (це об'єкти, які так і не стали повноцінною зіркою) та найбільшими планетами газовими гігантами.

Що таке радіаційний пояс?

Всі планети Сонячної системи мають магнітне поле, в тому числі і Земля. Магнітні поля утворюють відповідний захисну бульбашку навколо планет, які називають магнітосферою. Вона вловлює заряджені частки сонячного вітру та утримує їх усередині. Таким чином, наприклад, Земля захищена від шкідливого випромінювання Сонця. Із цих цих сонячних часток в магнітосфері формується своєрідна оболонка, яка називається радіаційним поясом. Хоча насправді цей пояс не повністю огортає планети, а розташований у вигляді двох схожих на пелюстки структур з обох боків планети. Такі радіаційні пояси є у всіх планет Сонячної системи.

Астрономам вдалося вперше виявити радіаційний пояс, який оточує не зовсім зірку та не зовсім планету Фото: IFLScience

Звідки береться магнітне поле планет?

Наприклад, магнітне поле Землі створює внутрішнє ядро нашої планети, що складається з розплавленого заліза. Вважається, що на Юпітері за появу магнітного поля відповідає дуже стислий водень у центрі планети, який починає поводитися як рідкий метал. У Юпітера, за словами вчених, магнітне поле у 20 тисяч разів сильніше, ніж у Землі. А у коричневих карликів та подібних до них об'єктів магнітне поле має приблизно таку ж потужність.

Що виявили вчені?

Астрономи з Каліфорнійського університету в Санта-Круз, США, за допомогою десятків радіотелескопів змогли вперше виявити радіаційний пояс навколо об'єкту за межами Сонячної системи. Цим об'єктом є ультрахолодний карлик під назвою LSR J1835+3259, розташований на відстані 18 світлових років від нас і його маса в 51 разів більша за масу Юпітера. Завдяки новому дослідженню, астрономи виявили у цього об'єкта не тільки радіаційний пояс, а й дуже сильні полярні сяйва, які викликані взаємодією заряджених часток та магнітосфери ультрахолодного карлика. За словами вчених, радіаційний пояс LSR J1835+3259 трохи схожий на такий самий у Юпітера, але на радіозображеннях видно, що він у 10 млн разів яскравіший, ніж у найбільшої планети Сонячної системи.

Автори дослідження кажуть, що вивчення магнітних полів інших планет поза Сонячною системою має важливе значення для визначення того, чи може тут бути життя. Тому вивчення спочатку магнітних полів і магнітосфер у великих об'єктів дає можливість відточити необхідні навички їх дослідження у планет, розміром із Землю. Адже саме завдяки нашому магнітному полю життя Землі мало можливість нормально еволюціонувати.

Як вже писав Фокус, астрономи з'ясували, що ж насправді надує величезні бульбашки в центрі Чумацького Шляху. Ці космічні бульбашки всього в 3 рази менші за розмір нашої галактики.