Найгірший кошмар супербактерій: відродження давно забутого антибіотика

Забутий антибіотик 1940-х років, який колись вважався надто небезпечним, зараз тріумфально повертається. Перейменовану та перепрофільовану, цю історичну сполуку сьогодні називають потужною зброєю проти супербактерій.

Вісім десятиліть тому було виявлено потенційного героя у війні проти бактерій, який був загублений в анналах науки. Тепер цей забутий антибіотик може повернутися на поле бою, борючись із дедалі більшою загрозою лікарсько-стійких супербактерій, пише Science Alert.

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У золоту еру відкриття антибіотиків, що тривала майже століття, вчені натрапили на безліч сполук, які борються з бактеріями. Серед них був багатообіцяючий претендент під назвою стрептотрицин, представлений у 1940-х роках, який особливо добре справлявся з проблемними "грамнегативними" бактеріями.

На відміну від своїх "грампозитивних" побратимів, ці бактерії не мають міцної клітинної стінки, яку можуть використовувати багато антибіотиків. Пошук альтернатив для боротьби з цими стійкими мікробами давно є загадкою для медицини. У 2017 році Всесвітня організація охорони здоров'я виокремила найгрізніші патогени, що не піддаються впливу лікарських препаратів, серед яких лідирують грамнегативні бактерії.

Але стрептотрицин, незважаючи на його потенціал у боротьбі з бактеріями, був відкладений. Перші тести показали, що він становить загрозу для нирок людини, що призвело до його зникнення в науковій безвісності.

Тепер Джеймс Кірбі, патолог із Гарвардського університету, і його команда вдихнули нове життя в цей забутий антибіотик, назвавши його нурсеотрицином. "Оскільки насувається тінь патогенів із множинною лікарською стійкістю, а наш арсенал антибіотиків скорочується, настав час знайти і вивчити потенціал у забутому", — радить Кірбі.

Нурсеотрицин, створений грампозитивними ґрунтовими бактеріями, являє собою коктейль антибіотиків з індивідуальними властивостями, такими як стрептотрицин F (S-F) і стрептотрицин D (S-D). У той час як нурсеотрицин і S-D у лабораторних умовах довели, що вони нешкідливі для нирок, Кірбі та його команда показали, що S-F — це зовсім інша справа. Команда виявила, що S-F може перемогти стійкі до ліків грамнегативні бактерії без шкоди для нас.

Насправді, у випробуваннях на мишах S-F переміг штам бактерій, який перевершив безліч наявних ліків, водночас позбавивши мишей будь-яких токсичних ефектів. "Завдяки невпинній еволюції протягом незліченних років бактерії, що мешкають у ґрунті, створили антибіотики, здатні пробити броню грамнегативних бактерій. Стрептотрицини є свідченням цієї триваючої еволюційної дуелі", — пояснив Кірбі.

Секрет того, як стрептотрицин проникає в грамнегативні бактерії і дестабілізує їх, залишається невстановленим, але є підстави вважати, що він зв'язується з цими мікробами і порушує їхню білкову фабрику новим способом.

Розгадка цієї таємниці потенційно може прокласти шлях до створення абсолютно нового класу ліків для, здавалося б, непереможних бактерій.

Команда Кірбі вже працює над створенням стрептотрицинів природного походження, таких як S-F, щоб посилити їхній потенціал зі знищення супербактерій.

"Ми очікуємо відновлення інтересу до цього колись забутого, але історично важливого класу антибіотиків", — з оптимізмом натякає Кірбі.

Раніше Фокус писав про ліки Мідаса. Виявляється, сполуки золота вбивають бактерії із лікарською стійкістю.

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