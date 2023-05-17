Кидається уламками з надр Землі: у серці Баренцового моря виявили вулкан, що діє

Раніше невідомий науці вулкан розташований на глибині 400 метрів біля північного узбережжя Норвегії.

Новий вулкан був виявлений на початку травня глибоко в крижаних водах Баренцевого моря в норвезькій Арктиці. Вчені стежили за дистанційно керованим підводним човном ROV Aurora, яке було запущено з криголамного полярного дослідницького судна RV Kronprins Haakon, коли натрапили на щось невідоме, пише IFLScience.

Пізніше з'ясувалося, що це підводний грязьовий вулкан, який назвали Borealis. Примітно, що він залишався активним і дослідники буквально могли спостерігати, як з нього випливають потоки бруду, рідини та газу. Тепер автори дослідження, вчені з Університету Тромсе (UiT) — Арктичного університету Норвегії, вважають, що вивчивши вміст грязьового підводного вулкана, вони зможуть проникнути в таємниці надр Землі.

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Зазначимо, що це другий грязьовий вулкан, виявлений у водах Норвегії, а тому дослідники дуже схвильовані такою знахідкою. За словами керівниці експедиції та головної дослідниці проєкту, Джуліани Паньєрі, спостереження за виверженням вулкана в режимі реального часу є чудовим нагадуванням, наскільки "живою є наша планета". Вона також додала, що вони з колегами не відкидають, що подальші дослідження дозволять виявити у цьому районі інші подібні вулкани.

Вулкан Borealis у висоту всього 2,5 метри, а його діаметр становить 7 метрів, ширина кратера становить близько 300 метрів, а глибина досягає 25 метрів. Дослідники вважають, що він утворився внаслідок викиду метану невдовзі після останнього льодовикового періоду 18 000 років тому.

За словами Паньєрі, попри свої невеликі розміри, він цілком може бути дуже могутнім. Дослідники зауважили, що він викидає суміш води, газу та дрібних відкладень, які, схоже, залягають на глибині від кількох сотень метрів до кількох кілометрів під морським дном. Саме тому вчені вважають, що, вивчивши суміш, яку вивергає вулкан, вони зможуть пролити світло на загадки в глибині надр Землі.

Крім того, підводний грязьовий вулкан є домом для унікальної екосистеми, до якої належать морські анемони, губки, морські зірки, корали, морські павуки, ракоподібні та безліч різних бактерій.

Раніше Фокус писав про те, що в Мексиці прокинувся один із найнебезпечніших вулканів: дим піднявся майже на 7 км.