Магнітні ліки. Стенфордські дослідники розкрили корінь депресії та її новий засіб лікування

Новаторське дослідження, проведене в Стенфорді, розшифрувало перевернутий сигнальний механізм мозку під час важкої депресії та продемонструвало магнітне лікування, здатне перенаправити неправильний трафік мозку.

Передові дослідження провідних учених Стенфорда розкрили глибоко вкорінену біологічну таємницю важкої депресії і показали перспективний шлях її лікування. Виявилося, що у людей, які страждають на депресію, комунікації в мозку не просто порушені, вони повністю перевернуті. Однак метод магнітних імпульсів може стати ключем до перенаправлення цих повідомлень, що призведе до глибокого ослаблення симптомів депресії, пише New Atlas.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Протягом останніх кількох десятиліть дослідники використовували можливості неінвазивної техніки для стимулювання електричної активності в цільових ділянках мозку. Цей метод, транскраніальна магнітна стимуляція (ТМС), продемонстрував вражаючий потенціал для розв'язання цілої низки проблем, від поліпшення пам'яті до боротьби з постійними страхами, потягами та залежностями.

Але особливо виділяється її потенціал у боротьбі з депресією. У 2020 році пілотне дослідження показало вражаючий потенціал унікального методу Стенфорда, названого Стенфордською нейромодуляційною терапією (СНТ). СНТ дала рятувальний круг вражаючим 90% людей, які страждають від важкої депресії, що не піддається традиційному лікуванню. Але залишалася загадка — як саме магнітна стимуляція усуває симптоми депресії?

Сьогодні ця загадка стала ще на один крок ближче до розгадки. Дослідники занурилися у внутрішню роботу мозку, вивчивши дані фМРТ 33 пацієнтів з постійним депресивним розладом і зіставивши їх з даними 85 людей, які не страждають на депресію. Вони виявили дивовижну неузгодженість у діалозі між двома найважливішими областями мозку.

Передня інсула, ділянка мозку, що відповідає за інтерпретацію таких відчуттів, як біль, смак і температура, а також за управління нашою емоційною реакцією на ці відчуття, зазвичай надсилає свої дані в передню поясну кору, центр емоційного контролю мозку.

Однак дослідники зі Стенфорда зробили вражаюче відкриття. Приблизно у 75% пацієнтів із депресією ця розмова була якимось чином перевернута з ніг на голову — центр емоційного контролю спрямовував інсулу, а не навпаки. Частіші випадки таких зворотних сигналів були пов'язані з глибшими нападами депресії.

Аніш Мітра, провідний автор дослідження, пояснив: "Схоже, що ролі відправника й одержувача в цій нейронній розмові є ключовими у визначенні того, чи є в людини депресія. Начебто зумовлений емоційний стан затьмарює всю сенсорну інформацію, що надходить. Це збігається з тим, як багато психіатрів сприймають депресію, коли зазвичай приємні переживання не приносять радості пацієнтові".

Протягом п'яти днів дослідники випробували СНТ на 23 із 33 пацієнтів із депресією, а решта 10 отримували плацебо. Через три дні після процедури переплутані комунікації в мозку налагодилися, і настрій пацієнтів помітно покращився. Чим важчою була депресія, тим сильнішим було полегшення.

Нолан Вільямс, старший автор дослідження, сказав: "Це перший випадок у галузі психіатрії, коли чітка зміна в сигнальних схемах мозку пророкує зміну симптомів депресії. Дані фМРТ, що дають нам змогу точно налаштувати СНТ, слугують одночасно біомаркером депресії та інструментом для індивідуального лікування, спрямованого на її першопричину. Таким чином, при зіткненні з важким випадком депресії ми можемо шукати цей біомаркер, щоб оцінити їхню потенційну реакцію на лікування за допомогою СНТ".

Раніше Фокус писав про різницю у перебігу депресії у чоловіків та жінок. Нове дослідження ДНК провело чіткі відмінності між чоловічою та жіночою депресією та вказує на необхідність різних методів діагностики та лікування.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.