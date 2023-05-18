Генетичний міф. Дослідниця пояснила, чому брати та сестри не є копіями

Розвінчуючи поширені міфи, експертка дослідила захопливий світ генетики та непередбачувану ДНК, якою ми ділимося з братами та сестрами. Вона поділилася фактами, що спростовують усталене твердження про "50-відсотковий обмін генами" між братами і сестрами та іншими близькими родичами.

Згідно з дослідженнями, ми всі поділяємо поширену хибну думку: наші брати й сестри — це наші генетичні близнюки, які отримують рівну половину генетичного плану. Але природа, з її найтоншими складнощами, вважає інакше. Кістки генетики кидаються по-різному, і статистика "50-відсоткової ідентичності" насправді є заокругленим середнім значенням. Дотепна дослідниця Салоні нещодавно сколихнула казан фактів, щоб розкрити цю істину. Про те чим же вона аргументувала свої пояснення — пише IflScience.

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Занурення в нашу генетичну спадщину

Почніть вивчати світ усередині нас, і ви виявите, що наша ДНК щільно намотана на 23 пари хромосом, а всього їх 46. Динамічний дует із 22 пар — це аутосоми, а остання пара — статеві хромосоми (XX або XY). Наші мати і батько вносять по одній хромосомі в кожну пару.

Починається мейоз — клітинне танго, в результаті якого утворюються гамети (яйцеклітини або сперматозоїди). Цей складний танець скорочує число хромосом удвічі, з 46 до 23, при цьому кожна з отриманих гамет отримує по одній хромосомі з кожної пари.

Потім відбувається злиття цих гамет із 23 хромосомами, внаслідок чого утворюється ембріон із повним набором із 46 хромосом.

Велика генетична тасовка

Але перш ніж ці пари хромосом розійдуться, історія набирає цікавого оберту. Відбувається генетична перетасовка, відома під назвою рекомбінація. Це коли аутосоми об'єднуються, обмінюються генетичними посилками і дають кожній яйцеклітині та сперматозоїду єдину у своєму роді суміш генів.

Результат? Кожен із ваших братів і сестер має унікальну суміш генів, відмінну від вашої. Однак у середньому половина з них — це ваші генетичні відгомони.

Енн Текленбург Стрелоу, під час здобуття докторського ступеня в Стенфорді, уявила гени наших батьків у вигляді монет. Кожен ген подібний до підкинутої монети; його успадкування настільки ж випадкове. З огляду на приблизно 25 000 генів, які ми несемо, кожен кидок монети може призвести до різної комбінації генів, часто близької до 50 на 50.

Генетичний обмін між братами та сестрами: Більш детальний погляд

Який же реальний відсоток генів, якими ми ділимося з братами і сестрами? Дослідження 2006 року виявило інтригуючі відмінності в аутосомних геномах братів і сестер. Згідно з цим дослідженням, брати і сестри в середньому мають 49,8 відсотка спільних геномів, при цьому діапазон коливається від 37,4 до 61,7 відсотка.

Інші оцінки більш-менш підтверджують цей висновок, поміщаючи показник загальної генетики між 40 і 60 відсотками.

Сімейні зв'язки, більш-менш

Йдеться не тільки про братів і сестер. Так, великі бази даних генетичних тестувань розкривають ще більше неправди про наші генетичні зв'язки з родиною. Ви вважали, що у вас 25 відсотків ДНК з вашими бабусями і дідусями? Реальність малює іншу картину: фактична частка може становити від 17 до 34 відсотків. А перші двоюрідні брати і сестри? Забудьте про часто цитовані 12,5 відсотка; ваша загальна ДНК може становити від 4 до 23 відсотків.

У підсумку стає зрозуміло, що в грі генетики завжди є щось більше, ніж здається на перший погляд.

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