Аналіз ДНК сотень видів тварин проливає світло на походження хвороб людини

Вчені проаналізували ДНК 240 ссавців, щоб краще зрозуміти, звідки беруться хвороби людини.

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Міжнародна група вчених опублікувала нове велике дослідження, в рамках якого вони провели вивчення ДНК різних тварин, які складають майже 80% всіх видів ссавців. Вони точно визначили частини геному людини, які змінювалися за мільйони років еволюції. Таким чином, отримана інформація може пролити світло на походження таких хвороб, як рак і навіть психічних розладів, пише Independent.

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Всі живі істоти на Землі мають ДНК, яка є набором необхідних вказівок для організму, як йому рости і розвиватися. Деякі частини ДНК, тобто гени, змінилися за мільйони років еволюції, у той час як інші залишились у первісному вигляді. Геном людини містить приблизно 20 тисяч генів, де закодовано інформацію для створення всіх білків в організмі. У геномі також міститься інформація про те, де, коли і скільки білків потрібно створити. Ці частини геному, відомі як регуляторні елементи, ідентифікувати складніше, ніж частини, відповідальні за безпосереднє виробництво білків.

Тому вчені хотіли точно визначити ці частини геному за допомогою аналізу ДНК різних ссавців. Річ у тім, деякі гени людини схожі на гени тварин. Наприклад, із шимпанзе подібність у цьому плані становить цілих 98,8%.

Деякі гени людини нагадують гени тварин. Наприклад, з шимпанзе подібність у цьому плані складає 98,8%. Фото: Abeselom Zerit/Shutterstock

У межах дослідження вчені змогли визначити частини геному людини із раніше невідомими функціями. Автори нової наукової роботи припускають, що ці частини геному, мабуть, є регуляторними елементами і відіграють ключову роль у функціонуванні геному. Вважається, що місцеві мутації відіграють важливу роль у походженні деяких людських хвороб.

За словами вчених, їхнє дослідження спрощує виявлення мутацій, які призводять до появи хвороб та розуміння того, що щось йде не так.

За словами Дженніфер Медоуз з Упсальського університету, Швеція, аналіз 240 ссавців дає краще уявлення про регуляторні сигнали в геномі.

"Ми розмістили наші результати по позиціям, які, як відомо, сприяють появі хвороб, а потім могли використовувати їх, щоб запропонувати додаткові позиції, які можуть бути пріоритетними для їх появи", — каже Медоуз.

Вчені заявили, що нове дослідження допомагає пролити світло на те, як і чому ці генетичні варіації виникають насамперед і тепер отримано більш глибоке розуміння геному та того, як він влаштований.

"Ми тепер маємо важливий інструмент, який може дати нам багато важливих відомостей про хвороби людини. Якщо ми можемо глибоко поринути в наш геном, ми можемо отримати уявлення про наших предків, як людських, так і нелюдських, і простежити вплив багатьох мільйонів років еволюції на нас", — каже Патрік Салліван із Каролінського інституту у Стокгольмі, Швеція.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як людям вдалося розвинути такий зір. Дослідники вважають, що своїм унікальним зором ми завдячуємо зовсім не поетапній еволюції, а введенню нової ДНК із бактерій.