Троянський кінь усередині нас. Як захист нашого організму може провокувати розсіяний склероз

Це класичний випадок дружнього вогню — поширений вірус Епштейна-Барра спричиняє утворення антитіл, які, замість того щоб захищати, починають атакувати найважливіші білки в нашому головному і спинному мозку. Це революційне відкриття перевернуло наше уявлення про розсіяний склероз.

Новаторське дослідження виявило вражаючий зв'язок між звичайним дитячим вірусом і розвитком розсіяного склерозу (РС). Це відкриття може стати початком шляху до нових, багатообіцяючих методів лікування цього виснажливого захворювання, пише The Guardian.

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Суть дослідження полягає в цікавій реакції імунної системи організму на вірус Епштейна-Барра (ВЕБ), зазвичай доброякісну інфекцію. Імунна система, замість того щоб перемогти вірус, схоже, переплутала дроти і помилково почала війну проти життєво важливого білка, що є в головному і спинному мозку.

"РС схожий на багатошаровий таємничий роман, сповнений поворотів, — розмірковує доктор Олівія Томас, видатний вчений зі шведського Каролінського інституту та співавтор дослідження, — Наше відкриття схоже на несподівану підказку, що може допомогти нам зрозуміти, чому деякі люди опиняються втягнутими в бурхливий шлях цієї хвороби".

Доктор Томас пояснює: "Ми виявили, що деякі антитіла, як подвійні агенти під прикриттям, замість того, щоб захищати організм від ВЕБ, міняють бік і атакують головний і спинний мозок, спричиняючи пошкодження".

Це відкриття може стати поворотним моментом у пошуках методів лікування, спрямованих на захист центральної нервової системи від помилкових атак імунної системи. Хоча наявні методи лікування можуть запобігти рецидивам РС, їм ще належить зупинити невблаганну ходу хвороби.

Це відкриття ґрунтується на результатах монументального 20-річного дослідження, в якому взяли участь 10 мільйонів військовослужбовців США. Під час дослідження було виявлено незаперечні докази того, що ВЕБ діє як троянський кінь, потайки створюючи основу для розвитку РС. Дослідження показало, що у людей, уражених ВЕБ, ризик розвитку РС збільшується в 32 рази.

"Це майже так, ніби ВЕБ тримав ключі від королівства РС, — каже доктор Томас, — Ми абсолютно впевнені, що ВЕБ відіграє головну роль у цій драмі, але ми все ще працюємо над точним сценарієм".

ВЕБ знайшов притулок в організмі понад 90% населення планети, більшість з яких страждають лише від легких симптомів застуди. Потрапляючи в організм, вірус затаюється, стримуваний антитілами.

Однак останні дослідження показують, що для деяких людей ці ймовірні захисники можуть бути винуватцями виникнення РС.

Команда дослідників виявила, що антитіла, які чіпляються за певний білок ВЕБ, EBNA1, можуть також чіплятися за схожий білок, CRYAB, у головному та спинному мозку. Цей білок подібний до охоронця, що захищає від запалення. Якщо антитіла нейтралізують CRYAB, це може призвести до пошкодження нервів і спричинити такі симптоми РС, як порушення рівноваги, втома та проблеми з рухливістю.

Зразки крові понад 700 хворих на РС і 700 здорових людей показали, що ці оманливі антитіла були виявлені приблизно у 23% хворих на РС і у 7% контрольної групи.

"Це говорить про те, що, хоча ці антитіла не є обов'язковими лиходіями у всіх випадках, вони можуть відігравати певну роль у чверті випадків РС, — пояснює Томас, — Це також кидає світло на високий ступінь варіабельності серед пацієнтів, наголошуючи на необхідності індивідуального підходу до лікування".

Вчені припускають, що Т-клітини, партнери антитіл за злочином, можуть бути націлені на той самий білок ВЕБ, потенційно викликаючи аутоімунну реакцію. Це може пояснити, чому вірус провокує РС у пацієнтів, у яких тест на наявність цих антитіл негативний.

Залишається загадкою, чому здорові люди можуть переносити ці антитіла без негативних наслідків. Одна з правдоподібних теорій полягає в тому, що в здорових людей ці антитіла залишаються в кровоносній системі, а в пацієнтів із РС вони порушують захисний бар'єр між кров'ю і мозком.

Раніше Фокус писав про можливе вирішення проблеми аутоімунних захворювань. Дослідники з Університету Вірджинії виявили унікальний хімічний регулятор, який провокує запальні реакції при аутоімунних захворюваннях та блокуючи його, вчені змогли зупинити запалення.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.