Перепрограмувати мікробіом. Знайдено новий спосіб боротьби з аутоімунними захворюваннями

Дослідники з Університету Вірджинії знайшли унікальний хімічний регулятор, який провокує запальні реакції при аутоімунних захворюваннях. Блокуючи його, вчені змогли зупинити запалення.

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Як і більшість аутоімунних захворювань, хронічне запалення пов'язане з розвитком розсіяного склерозу, стану, коли уражаються оболонки навколо нервів, що призводить до м'язової слабкості та спазмів, труднощів під час ходьби або руху, скутості, болю та багато іншого.

У той час, як сучасні методи боротьби з хворобою зосереджені на управлінні симптомами, дослідники з Університету Вірджинії цікавилися, чи можна відключити механізм, що викликає запалення, у його джерелі. Отже, вони досліджували мікроби всередині кишківника мишей і знайшли хімічний регулятор, який призводить до запального каскаду. Вони також з'ясували, як його вимкнути, пише New Atlas.

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Учені все частіше виявляють, як мікробіом кишечника може впливати не лише на здоров'я травної системи. Лише минулого року ми бачили дослідження, що пов'язують колонію бактерій, які живуть у нашому кишечнику, з депресією, мотивацією до фізичних вправ, збільшенням ваги, ревматоїдним артритом та надмірним споживанням алкоголю. А раніше в цьому році з'явилися повідомлення про те, як мікробіота кишечника може впливати на такі захворювання, як хвороба Альцгеймера та, можливо, діабет. Так, мало сенс, що коли дослідники хотіли знайти спосіб перервати запальну реакцію, яка призводить до розсіяного склерозу, вони звернулися до мікробіому.

Використовуючи мишей, вони з'ясували, що хімічний регулятор, виявлений у стінках кишечника, може спрямовувати кишкові бактерії на виробництво запальних сполук. Регулятор називається арилуглеводневим рецептором, і він виробляється Т-клітинами (такий тип лейкоцитів, який бореться із загарбниками в організмі, враховуючи алергени, хвороби та рак). Цікаво, що дослідники досліджували вплив, який регулювальні Т-клітини, звані Tregs, можуть чинити на розсіяний склероз у 2021 році, і з'ясували, що інгібування білка під назвою Piezo1 може дозволити клітинам зменшити запалення на моделях мишей.

Однак цього разу дослідження було спрямоване на рецептор, що викликає запалення. Коли дослідники заблокували його в кишечнику мишей, вони з'ясували, що мікробіом здатний виробляти сполуки, такі як солі жовчних кислот і жирні кислоти з коротким ланцюгом, які ускладнюють розвиток Т-клітин. Унаслідок запалення різко зменшилося — настільки, що миші фактично вилікувалися від хвороби.

Учені зазначають, що будуть потрібні додаткові дослідження, щоб побачити, чи застосовні результати до людей. Але поточне дослідження принаймні відкриває шлях для майбутніх досліджень, які могли б лікувати розсіяний склероз інакше.

"Ми підходимо до пошуку засобів для лікування розсіяного склерозу з нового напряму", — сказала Андреа Мерчак, докторантка у галузі неврології в Університеті штату Каліфорнія та провідна авторка дослідження. "Моделюючи мікробіом, ми наближаємося до розуміння того, як імунна відповідь може вийти з-під контролю при аутоімунітеті. Ми можемо використовувати цю інформацію для пошуку ранніх втручань".

Мерчак також сказала, що пряме націлювання на специфічний рецептор за допомогою ліків може бути більш ефективним способом підвищення активності боротьби із запаленням у кишечнику, ніж використання таких втручань, як пробіотики чи ліки, що перешкоджають роботі імунної системи у пацієнтів із розсіяним склерозом.

"Через складність кишкової флори пробіотики важко використовувати в клінічній практиці, — сказала вона. На цей рецептор можна легко впливати за допомогою ліків, тому ми, можливо, знайшли надійніший спосіб підтримувати здоровий мікробіом кишечника. Зрештою, точне налаштування імунної відповіді з використанням мікробіома може позбавити пацієнтів важких побічних ефектів імунодепресантів".

Оскільки дослідження продовжуються, є надія, що відкриття може призвести до нових методів лікування інших аутоімунних захворювань.

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