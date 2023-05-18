Невидима загроза. Учена розповіла, як брудна їжа вбиває 420 тис. людей на рік

У світі, де кожна десята людина стає жертвою хвороб харчового походження, забруднення продуктів харчування стає тихим, але смертельно небезпечним противником. Фахівець у галузі харчування Антоніной Муторо досліджує цю поширену проблему та пропонує заходи профілактики.

На думку Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), зіпсовані продукти харчування відіграють важливу роль у підриві нашого здоров'я. Це варіюється від перешкоджання фізичному та розумовому розвитку, спричиняючи дефіцит поживних речовин, провокуючи хронічні та інфекційні захворювання, до виникнення психічних розладів. Шокує той факт, що кожен десятий житель нашої планети щороку стає жертвою хвороб харчового походження. Антоніна Муторо, науковиця в галузі харчування в Африканському дослідницькому центрі народонаселення та охорони здоров'я, розповідає в IflScience про причини забруднення продуктів харчування і про те, які кроки ми можемо зробити для зниження ризику захворювань.

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Реальність така, що основне право на безпечне і ситне харчування у багатьох забрано, в основному через забруднену їжу. Шкідливі хімічні речовини і мікроскопічні організми, що ховаються в нашій їжі, досить сильні, щоб викликати хворобу, характеризують забруднення. За даними ВООЗ, забруднення завдає важкої шкоди кожній десятій людині у світі та щорічно забирає близько 420 000 життів.

Це забруднення може набувати різних форм:

Фізичне забруднення має на увазі наявність у їжі чужорідних об'єктів, які можуть завдати травми або виступати як переносники мікроорганізмів, що викликають захворювання. Шматочки металу, скла і каміння становлять небезпеку задухи або можуть пошкодити зуби, тоді як така звичайна річ, як пасмо волосся, стає забруднювачем.

Біологічне забруднення відноситься до живих організмів у їжі, таких як мікроорганізми (бактерії, віруси та найпростіші), шкідники (довгоносики, таргани та щури) або паразити (черв'яки), які можуть спричиняти захворювання.

Хімічне забруднення відбувається, коли в їжу потрапляють такі речовини, як залишки мила, залишки пестицидів, токсини, що виділяються мікроорганізмами, наприклад, афлатоксини, що може призвести до отруєння.

Що є винуватцем забруднення продуктів харчування? Здебільшого, це неякісне поводження з продуктами харчування, наприклад, недотримання гігієни рук перед приготуванням і вживанням їжі, після відвідування туалету чи після чхання або кашлю. Використання нечистого посуду, недостатнє миття продуктів, спільне зберігання сирих і приготованих продуктів — усе це створює проблеми. Слід уникати хворого поводження з їжею та вживання недостатньо приготованих продуктів, особливо м'яса.

Неправильні методи ведення сільського господарства посилюють проблему забруднення, особливо надмірне застосування пестицидів і антибіотиків або використання забрудненого ґрунту і води для вирощування продуктів. Використання неправильно компостованого або сирого гною тварин чи стічних вод також завдає шкоди.

Утім, свіжі продукти часто є провокаторами захворювань. Наприклад, у Кенії забруднення м'яса, фруктів та овочів людськими відходами не є рідкістю через використання забрудненої води для миття продуктів та перенесення мухами забруднювальних речовин безпосередньо на продукти.

Вулична їжа також часто містить забруднювальні речовини, насамперед через її дешевизну та доступність у країнах із низьким і середнім рівнем доходу.

Як розпізнати забруднену їжу? Біологічні та хімічні забруднювачі здебільшого спричиняють понад 200 захворювань харчового походження, як-от тиф, холера і лістеріоз, що проявляються у вигляді діареї, блювоти і дискомфорту в животі.

У крайніх випадках вони можуть призвести до неврологічних розладів, відмови органів і навіть смерті. Таким чином, будь-які ознаки, такі як постійна діарея і блювота після вживання, вимагають негайного звернення до лікаря.

Діти молодшого віку найбільш сприйнятливі до захворювань харчового походження, на них припадає 40% тягаря хвороб через їхню імунну систему, яка ще не сформувалася. У країнах із низьким і середнім рівнем доходу недоїдання, погана гігієна і санітарія підривають імунітет дітей. У таких умовах хвороби знижують споживання їжі і збільшують втрати поживних речовин через діарею і блювоту, породжуючи порочне коло недоїдання, інфекції і, можливо, смерті.

Вагітні жінки та люди з ослабленим імунітетом через вік або хворобу також уразливі, що вимагає особливої обережності для запобігання хвороб харчового походження.

Лікування захворювань харчового походження щорічно обходиться більш ніж у 15 мільярдів доларів США в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, що підкреслює необхідність профілактики. Які ж доступні кожній категорії стратегії профілактики зараження харчових продуктів? Деякі ефективні стратегії включають належну гігієну рук в основний час, носіння чистого захисного одягу під час приготування їжі, належне зберігання продуктів, миття сирих продуктів чистою водою та роздільне поводження з сирими і приготованими продуктами.

Правильні методи ведення сільського господарства, такі як використання чистої води і дотримання рекомендацій щодо застосування пестицидів, можуть допомогти стримати забруднення. Крім того, продавці продуктів харчування повинні бути навчені питанням безпеки продуктів харчування і мати у своєму розпорядженні чисту воду та належні санітарні умови.

На своїй посаді в Африканському дослідницькому центрі народонаселення та охорони здоров'я Муторо бере участь у проєкті "Здорова їжа Африки", спрямованому на зміцнення продовольчої безпеки в міських неформальних поселеннях через забезпечення безпеки продуктів харчування. Зокрема, спільно з місцевою владою Найробі вона розробила настанову з безпеки харчових продуктів для вуличних торговців, що стало важливим кроком на шляху до підвищення безпеки харчових продуктів у місті та може бути корисним жителям міст навіть у розвинених країнах і країнах першого світу.

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