Біда з пам'яттю. Учені назвали приховані наслідки "обманних" прийомів їжі для здоров'я мозку

Згідно з новим дослідженням, якщо іноді балувати себе "шкідливою" їжею, це може виявитися більш небезпечним, ніж ви думаєте. Дослідники з Університету Нового Південного Уельсу припускають, що такі поблажки можуть спричинити несподівані зміни в роботі мозку та здоров'ї кишківника.

нтригуюче дослідження, проведене в Університеті Нового Південного Уельсу (УНЮУ), Австралія, пропонує вражаючу гіпотезу. Дієтичний ритм, що включає "чисте" харчування, розбите на "поблажки" з великим вмістом нездорової їжі, може не тільки схилити шальки терезів, а й вплинути на діяльність мозку і здоров'я кишківника, принаймні, у випадку з гризунами, пише Science Alert.

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Щури, яких здебільшого годували корисною їжею, але час від часу балували смаколиками з високим вмістом цукру та насичених жирів, продемонстрували значне погіршення когнітивних здібностей, особливо в тестах на просторову пам'ять, та тривожні зміни в бактеріях кишківника.

"Суть нашої роботи полягає в тому, щоб наголосити на важливості збереження здоров'я мозку з віком", — підкреслює Маргарет Морріс, відомий нейробіолог з УНЮУ. Це дослідження є продовженням попередніх досліджень команди, яка виявила зв'язок між неякісним харчуванням і порушенням довгострокової просторової пам'яті. Тепер воно дає додаткове уявлення про наслідки "циклічності дієти". Ця дієтична модуляція, що розглядається як щось середнє між полюсами корисного і нездорового харчування, може мати приховані витрати.

Було проведено три різні експерименти, в яких здорова контрольна група з 12 щурів отримувала звичайний корм для щурів, а три інші експериментальні групи з 12 щурів також отримували періодами оброблену їжу, насичену жиром і цукром. Ці експериментальні групи отримували нездорову їжу протягом еквівалентної кількості днів, або за один раз, або з різною тривалістю "циклу".

До і після зміни раціону дослідники вивчали короткочасну пам'ять щурів і оцінювали мікроби кишківника в зразках їхніх фекалій. Вагу щурів відстежували до і після експерименту, поряд із записом кожного виду їжі, яку щури поглинали. Щури, які харчувалися нездоровою їжею протягом будь-якого часу, показали менше мікробне розмаїття у своєму кишківнику: надлишок бактерій, пов'язаних з ожирінням, і брак корисних бактерій, пов'язаних із контролем ваги. Тривале вживання нездорової їжі посилювало ці зміни. Когнітивні порушення також посилювалися з часом. Щури, які тривалий час харчувалися нездоровою їжею, показали найнижчі результати в тестах на пам'ять, що вимагають запам'ятовування розташування об'єктів.

"Наш аналіз виявив кореляцію між двома рівнями бактерій і тяжкістю дисфункції пам'яті, — стверджує Майк Кендіг, вчений-медик з УНЮУ, — Це вказує на зв'язок між когнітивними ефектами дієти та мікробіотою кишківника."

Передбачувано, що щури, які тривалий час харчувалися дієтою з високим вмістом жирів і цукру, набрали більше ваги, ніж їхні контрольні побратими. Однак тривалість прийому шкідливої їжі не мала прямого впливу на збільшення ваги. Це означає, що вплив на здоров'я кишківника і пам'яті може не бути безпосередньо пов'язаний зі звичайним збільшенням ваги, спричиненим нездоровим харчуванням.

"У дослідженнях на людях ми помітили, що дієта, яка сприяє розвитку запалення, згубно впливає на функції нашого мозку, — зазначає Морріс, — Раніше ми виявили кореляцію між когнітивними порушеннями і запаленням мозку у щурів".

Ці результати доповнюють зростаючу кількість доказів, що вказують на зв'язок між здоров'ям кишечника, дієтою і станом мозку.

"Зв'язок між кишківником і мозком має вирішальне значення, — додає Морріс, — Зміни в мікробіоті кишківника, викликані дієтою, можуть потенційно впливати на наш мозок і поведінку."

Попри те, що ці результати можуть бути не дуже приємними, дослідники наголошують, що послідовне здорове харчування протягом тривалого часу дає більш позитивні результати як для здоров'я кишківника, так і для мозку.

Проведені дослідження показують, що більш правильне харчування знижує ризик захворювань і потенційно може додати кілька років до тривалості життя. Тому варто замінити ласощі з високим вмістом жиру і цукру на більш здорові альтернативи.

"Дотримуючись здорового харчування — наприклад, середземноморської дієти з її великою різноманітністю, фруктами, овочами, низьким вмістом насичених жирів і хороших білків, — ми збільшуємо свої шанси зберегти когнітивні здібності", — підсумовує Морріс.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.