Освоїли вогонь 250 000 років тому: дослідники переписують історію древніх європейців

Революційне археологічне відкриття кидає виклик попереднім уявленням, що ранні люди в Європі вміло контролювали вогонь, змінюючи наше розуміння давніх суспільств.

Дослідники з Університету Геріот-Ватта в Шотландії зробили революційне відкриття, яке проливає нове світло на раннє використання вогню людьми в Європі. Їхні висновки показують, що наші предки вміли розводити і контролювати вогонь щонайменше 250 000 років тому, що на 50 000 років раніше, ніж вважалося раніше, пише Phys.org.

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Вчені застосували судово-хімічні методи для аналізу молекулярних залишків незавершеного горіння. Цей метод дозволив їм виявити сліди пожежі на Вальдокаррос II, археологічній ділянці, розташованій поблизу Мадрида в Іспанії.

Під керівництвом доктора Клейтона Магілла, доцента Геріот-Ватта, який спеціалізується на геохімії для реконструкції давніх середовищ, дослідницька група співпрацювала з іспанськими археологами Сусаною Рубіо-Хара та Хоакіном Панерою з Мадридського університету Комплутенсе. Геохімія, галузь науки, що вивчає хімічний склад гірських порід і мінералів Землі, відіграла ключову роль у їхньому дослідженні.

Доктор Магілл пояснив значення їхніх висновків, заявивши: "Ми маємо неспростовні докази навмисного спалення, а організоване розташування решток переконливо свідчить про те, що люди були архітекторами цих пожеж. Метою цих вогнищ могло бути що завгодно — від приготування їжі до зміцнення оборони. Просторові патерни, що спостерігаються в залишках вогню, вказують на оточення, що припускає наявність таких структур, як житла, громадські приміщення або вольєри для тварин, такі як вітальні, кухні або спальні приміщення".

Ба більше, хімічний аналіз обвуглених решток показав, що наші попередники свідомо обирали певні види дров на основі їхніх властивостей горіння, включаючи виділення тепла та мінімальне виділення диму.

Наслідки цих висновків справді дивовижні, оскільки вони заповнюють важливу прогалину в нашому розумінні контрольованого людиною вогню та його глибокого впливу на людський розвиток.

Доктор Магілл наголосив на важливості вогню у формуванні нашого виду, зазначивши: "Вогонь є важливою визначальною характеристикою людства. Здатність готувати їжу, яка живила наш високорозвинений мозок, відіграла ключову роль у нашому еволюційному успіху. Вогонь також сприяв захисту, спілкуванню та соціальним зв'язкам у родинах і громадах. Незаперечні докази того, що люди почали розпалювати і гасити пожежі в Європі приблизно на 50 000 років раніше, ніж вважалося раніше, є захоплюючим відкриттям".

На наступному етапі свого дослідження команда має намір вивчити кам'яні знаряддя праці, знайдені біля вогнищ. Їхнє завдання — визначити, чи використовувалися ці інструменти у певний спосіб, пов'язаний зі створенням та управлінням вогнем, наприклад, для розрізання м'яса або обробки рослин.

"Ми прагнемо дослідити, чи збігається вибіркове або спеціалізоване використання інструментів з майстерністю управління вогнем", — пояснив Магілл.

Серед найдавніших прикладів керованого людиною вогню в усьому світі першість належить Східній Африці, докази якого датуються приблизно 1,5 мільйонами років, а за нею йде Ізраїль — близько 790 000 років тому. Попередні докази пов'язували такі країни, як Угорщина, Франція та Німеччина, з використанням вогню в Європі.

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