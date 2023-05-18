Ніжні гіганти. Вчені виявили, що одні з найбільших павуків у світі вкрай сором'язливі

Попри свої значні розміри й вкрай загрозливий зовнішній вигляд, ці павуки насправді мають надзвичайно м'який характер.

Павуки дзеро (Trichonephila clavata), або павуки кругопряди, мешкають в Азії. Однак у 2014 році вони були помічені у Джорджії, звідки після поширилися на Алабаму, Північну та Південну Кароліну та Теннессі, пише IFLScience.

Дослідники вважають, що вони були завезені на територію США у вантажному контейнері або разом із рослинами в горщиках, а потім успішно поширилися країною. Їхня здатність процвітати й поширюватися по цьому новому середовищу проживання привернула увагу вчених з Університету Джорджії, а тому не вирішили вивчити характер цих павуків.

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За словами керівника дослідження Енді Девіса, величезні розміри цих павуків, розмах ніг яких досягає майже 10 сантиметрів, виглядають дуже жахливо, а тому дослідники вважали, що вони здатні впливати на інші види. Ба більше, вчені вважали, що у дикому середовищі вони такі успішні, тому що надзвичайно агресивні та перевершують усіх місцевих павуків.

У результаті дослідження вчені відібрали 16 диких самок павуків-дзеро. Зазначимо, що всі павуки мають спільну реакцію на стрес, танатозом, коли вони завмирають на деякий час, коли наражаються на загрозу. Під час експериментів дослідники вирішили перевірити цю реакцію павуків. Для цього вони використовували легкі потоки повітря та обережно подули на кожну особину. Пізніше дослідники також повторили експеримент на понад 30 спійманих у дикій природі садових павуках, смугастих садових павуках та мармурових кругокрилів.

Крім того, дослідники вивчили раніше опубліковані дані про стресові реакції ще майже 400 окремих павуків, включаючи 5 додаткових видів. Те, що вони виявили, дуже їх здивувало.

Немає нічого незвичайного в тому, що павуки-дзеро плетуть свої мережі поряд із лініями електропередач Фото: kaaaaazu/iNaturalist

Як правило, танатоз є короткочасною реакцією і вже через 1,5 хвилини павуки повертаються у звичний стан і починають рухатися. Проте вчені виявили, що павуки дзеро залишалися зовсім нерухомими понад годину після того, як їх налякали потоком повітря. Зазначимо, що єдиним павуком, який, як відомо науці, має таку тривалу реакцію, є золотий шовковий павук, і він також належить до роду Trichonephila.

За словами співавтора дослідження Амітеша Анерао, "інвазивний" вигляд часто сприймає як синонім "агресивного", проте насправді це не зовсім так. Тепер дослідники зазначають, що павуки дзеро насправді менш агресивні загарбники та м'якіші велетні, ніж вважалося раніше.

Тепер дослідники вважають, що успішність цього виду полягає у виборі місця, оскільки вони обирають жваве міське середовище, в які інші павуки просто не прагнуть. Девіс також зазначає, що швидке поширення дзеро, ймовірно, пов'язане з їх дивовижним репродуктивним потенціалом.

Раніше Фокус писав про те, що павуки можуть настільки зголодніти, що починають втрачати зір.