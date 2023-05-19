Гольфстрим сповільнюється і може зупинитись зовсім: вчені розповіли, що буде далі

Дослідники вважають, що сьогодні течія перебуває у найслабшому своєму стані за останні більш ніж 1000 років.

Гольфстрим є частиною Атлантичної меридіональної перевернутої циркуляції (АМОС), яку вважають одним з основних кліматичних переломних моментів планети. І тепер дослідники попереджають, що течія невблаганно сповільнюється, пише IFLScience.

У попередньому дослідженні вчені спробували визначити, як потік АМОС змінювався протягом століть. Для цього дослідники зібрали та вивчили відкладення, дані про температуру та записи про популяції коралів. Непрямі індикатори свідчать про те, що АМОС перейшов у "безпрецедентний спад" у 20 столітті, який значно прискорився у 1960-х роках, потім трохи відновився у 1990-х роках і знову пішов на спад у середині 2000-х.

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Таким чином вчені дійшли висновку, що АМОС уповільнюється і причиною цього є антропогенне глобальне потепління планети. Як свідчать кліматичні моделі, зараз АМОС фактично перебуває у своєму найслабшому стані за останні понад 1000 років. У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні того, що станеться, якщо Гольфстрім зокрема й АМОС загалом зупиняться.

По суті АМОС постачає теплу воду до Північно-Західної Європи, а тому, якщо він зупиниться, у Європі стане набагато холодніше. Кліматичні моделі передбачають, що це стане "кліматичним переломним моментом" і може статися в період із 2030 по 2050 роки. Якщо існування АМОС зрештою зазнає краху, температура по всій Великій Британії в середньому знизиться на 3,4 °C, а найбільше похолодання чекає на Шотландію.

Дослідники вважають, що повне знищення АМОС також спричинить швидке підвищення рівня моря на східному узбережжі Північної Америки та нестачу води у тропічних лісах Амазонки. Крім того, це також вплине на азійські мусони.

Втім, недавнє дослідження також свідчить про те, що АМОС може бути не таким чутливим до потепління Арктики, як вважалося раніше. Річ у тому, що Атлантична меридіональна перевернута циркуляція забирає теплішу воду на північ у верхніх шарах океану, однак вона також і повертає холоднішу воду на півдні в глибших шарах.

Раніше дослідники вважали, що швидке танення льодовикових щитів збільшить потік прісної води й порушить загалом колообіг води в океані. Але недавнє моделювання клімату протягом останніх 10 000 років виявило, що це зовсім так.

За словами наукового співробітника Центру кліматичних досліджень Університету Вашингтона в Медісоні Фена Хе, якщо в моделі не враховується надходження прісної води, яка уповільнює АМОС, симуляція виходить більш стійкою та більш відповідає температурним даним із кліматичних записів. Насправді вчені виявили, що АМОС менш чутливий до впливу прісної води, ніж вважалося тривалий час.

Тепер дослідники вважають, що до будь-яких прогнозів кліматичних моделей, які враховують вплив прісної води на Гольфстрім та АМОС у цілому, необхідно ставитися зі скептицизмом. Нове дослідження виявило докази того, що АМОС насправді суттєво змінювався у минулому, проте немає жодних доказів того, що він повністю зупинявся, і що це станеться ще раз.

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