Продовжує дивувати: найбільший корабель Середньовіччя розкриває нові деталі аварії

Під час будівництва археологи розгадали таємницю середньовічної корабельної аварії, її скандинавське походження та унікальну структуру, що вражає експертів.

У центрі Таллінна виявили корабельну аварію пізнього середньовіччя. Спочатку вважалося, що це був когг чотирнадцятого століття, звичайне однощоглове судно, яке використовувалося на торгових шляхах Ганзейського союзу, але подальше дослідження показало, що корабель насправді набагато більший, ніж передбачалося, пише ERR.

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Це чудове судно, ймовірно, скандинавського походження, демонструє унікальну конструкцію, яка, на думку міжнародних експертів, не спостерігалася на суднах тієї епохи. Знахідки з уламків надали гостроцікаві деталі, такі як щури, що збереглися в смолі, і докази того, що люди на березі знали про аварію, і навіть брали фрагменти на пам'ять.

Прійт Тетті, дослідник Морського музею, заявив, що характеристики корабля відрізняються від історично визнаних атрибутів гвинтиків. Зазвичай для гідроізоляції використовували мох, тоді як на цьому конкретному судні, окрім моху, для цієї ж мети використовували хутро тварин, вкрите смолою. Це вказує на ймовірне скандинавське походження, оскільки цей метод був рідкісним у регіонах північної Німеччини, де виробляли гвинтики.

Унікальність знахідки на цьому не закінчується, як пояснив далі Тетті. Хоча спочатку здається, що корабель має плоскодонний корпус, схожий на гвинтик, його будова насправді є досить незвичайною.

Експерти, які добре знаються на таких затонулих суднах, висловили своє незнання такої конструкції. Додаткові здивування викликає наявність дощатих конструкцій, які, як вважалося, були встановлені на століття пізніше передбачуваного віку судна, що кидає виклик загальноприйнятим припущенням.

А проте відомо, що цей корабель був вантажним судном, призначеним для плавання у відкритому морі. Його останній вантаж перед затопленням складався з великих дубових лісоматеріалів і керамічної черепиці, призначеної для будівництва.

Корабельну аварію виявлено на сучасній вулиці Лоцманській — території, яка колись опинилася під водою в період пізнього середньовіччя через меліорацію земель. Хоча корма корабля чудово збереглася, носова частина зазнала значних пошкоджень.

Тетті припустив, що кут занурення корабля в поєднанні з мілководдям зробив його видимим з берега, що може пояснити пошкодження носової частини. Після затоплення люди намагалися врятувати деталі з оголеного носової частини, внаслідок чого деякі частини відпиляли.

Розкопки поступово показали справжній масштаб корабельної аварії. За оцінками Тетті, спочатку його довжина становила близько 10 метрів, але зрештою вона досягла 20 метрів, що робить його одним з трьох найбільших кораблів тієї епохи, знайдених в Європі.

На відміну від багатьох інших середньовічних затонулих кораблів, знайдених уздовж європейського узбережжя, виявлені в Естонії уламки тієї ж епохи дали археологам чимало приводів для радості, поділився Тетті.

Зокрема, органічні речовини, що збереглися на кораблі, залишилися напрочуд недоторканими, а серед знахідок — консервовані фрукти, риба і понад двадцять добре збережених шкіряних черевиків. Однак найбільш дивовижною знахідкою стали неушкоджені щури, поховані під смолою, яка витекла з розірваних бочок під час затоплення або на більш пізньому етапі.

Ці вцілілі щури, які наразі зберігаються в холодильнику лабораторії, дають можливість для проведення різних аналізів, включаючи аналіз вмісту шлунку та ДНК, щоб пролити світло на походження та історію нещасливого судна.

Вважалося, що корабель, на який спочатку натрапили під час будівництва офісної будівлі минулого літа, був перехідним типом між однощогловим гвинтовим судном і двощогловим галером. Уламки знаходилися на глибині приблизно 1,5 метра і датуються 1360-ми роками.

Транспортування корпусу до музею вимагало ретельної організації і здійснювалося рано вранці, як показано на фотографії, що додається. Корпус довжиною 24,5 метра, шириною 9 метрів і висотою 4 метри був розділений на дві половини з метою транспортування.

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