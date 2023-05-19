Від тест-смужки до застосунку: Майбутнє моніторингу здоров'я м'язів уже настало

Завдяки інноваційному набору доктора Рафаели Андраде, шлях до раннього виявлення деградації м'язів тепер такий самий простий, як похід у туалет.

Деградація м'язової тканини — це не тільки ослаблення сили. Її згубні наслідки простягаються далеко: від підвищення ймовірності серйозних падінь до підвищеного ризику смерті. Новаторський тест сечі тепер обіцяє раннє виявлення, потенційно запобігаючи безлічі смертей і серйозних наслідків, пише New Atlas.

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Час іде, і наші м'язи, як правило, наслідують його приклад, якщо ми не вживаємо профілактичних заходів. Проте важко визначити точну швидкість зменшення об'єму м'язів. На жаль, для багатьох сувора реальність втрати м'язової маси стає очевидною тільки після того, як вони невдало впадуть і можуть зламати стегно. Ба більше, скорочення м'язів може бути тривожним сигналом серйозного захворювання, такого як ALS або м'язова дистрофія, що потребує негайного медичного втручання.

Зазвичай моніторинг руйнування м'язів здійснюється за допомогою складних методів візуалізації, таких як комп'ютерна та магнітно-резонансна томографія. Ці прилади, призначені тільки для клінічних умов і потребують кваліфікованих операторів, не зовсім доступні для регулярних перевірок. Саме тут на допомогу приходить комплект Myomar, розроблений канадським лікарем доктором Рафаелою Андраде.

Доктор Андраде задумала створити набір Myomar після того, як її літня тітка, не знаючи про власну крихкість, померла після ускладнень, спричинених падінням.

Подібно до простого домашнього тесту на вагітність, набір Myomar вимагає від користувача помочитися на насичену хімікатами одноразову смужку і сфотографувати її на смартфон.

Ця фотографія, ретельно вивчена додатком, розшифровує рівень вмісту в сечі специфічних біомаркерів, які свідчать про здоров'я м'язів. Після обробки цих даних за допомогою математичної моделі додаток прогнозує деградацію м'язів користувача. На сьогодні точність прогнозу набору Myomar становить 80% для чоловіків і 96% для жінок, і цей показник зростатиме в міру розвитку технології.

Наразі доктор Андраде та її команда шукають добровольців для допомоги у вдосконаленні продукту. Вони прагнуть вивести комплект на комерційну основу до майбутньої осені в Північній півкулі.

За словами доктора Андраде, "якщо ми зможемо завчасно виявити точні індикатори втрати м'язової маси, ми зможемо скорегувати нашу поведінку, щоб захистити здоров'я м'язів. Це схоже на те, як ми регулярно контролюємо рівень холестерину для здоров'я серця або глюкози для діабету. Настав час розставити пріоритети для наших м'язів".

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