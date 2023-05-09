Рослинний білок проти тваринного: що краще для нарощування м'язів та загального здоров'я?

Рослинна дієта має численні переваги, зокрема, покращує здоров'я серця, зменшує запалення та знижує ризик хронічних захворювань.

Related video

Нарощування м'язової маси — складне завдання, яке вимагає наполегливої праці, відданості справі та правильного харчування. Аналогічно, перехід на рослинну дієту для багатьох людей також може бути непростим викликом. Однак, що робити, якщо ви той, хто хоче зробити і те, і інше одночасно? Ідея нарощування м'язів на рослинній дієті може здатися непосильним завданням, але це не так, пише Healthline Media.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Білок необхідний для нарощування м'язів, і це одна з найважливіших поживних речовин, яка потрібна вашому організму для відновлення та росту м'язової тканини. Під час вправ з вагою у м'язових волокнах утворюються мікроскопічні розриви, які призводять до запалення і посилення кровопостачання ураженої ділянки. Це призводить до надходження в цю зону багатьох речовин, які допомагають відновлювати і рости м'язовій тканині, і білок є однією з них.

Білок складається з менших будівельних блоків, які називаються амінокислотами. Існує багато типів амінокислот, але 20 з них вважаються необхідними для підтримки здорового функціонування організму.

М'ясо тварин містить усі незамінні амінокислоти, яких потребує ваш організм, а от з рослинами справа йде інакше. Хоча рослинний раціон часто містить усі незамінні амінокислоти в сукупності, жоден окремий продукт рослинного походження не має їх у повному обсязі. Це може означати, що вам потрібно бути трохи уважнішими, обираючи склад ваших страв.

Однак споживання лише рослинного білка може бути настільки ж ефективним для нарощування м'язів, як і білок тваринного походження, для всіх — від бодібілдерів і спортсменів до пересічних людей.

За словами Меган Хілберт, MS, RDN, з Top Nutrition Coaching, дослідження показали, що немає ніякої різниці в результатах між тими, хто дотримується рослинної дієти і всеїдної дієти, в здатності нарощувати м'язи при адекватному споживанні білка.

Білки не тільки мають вирішальне значення для нарощування м'язів, але й відіграють життєво важливу роль в імунній функції, гормональному здоров'ї, підтримці рН і балансу рідини. З погляду нарощування м'язової маси, не тільки бодібілдерам і атлетам потрібно думати про білки.

З віком ми всі починаємо втрачати м'язову тканину. Це може вплинути на метаболізм, втрату витривалості та рівноваги. Тому нам усім слід пам'ятати про збереження і навіть збільшення м'язової маси.

Існують також інші групи людей, які можуть мати специфічні потреби в м'язах і білках. У жінок після менопаузи може спостерігатися зниження рівня естрогену, що може сприяти втраті м'язової маси, тому споживання ефективного джерела білка є для них пріоритетом.

Це також стосується людей, які хочуть схуднути, тих, хто не може переносити дієту з високим вмістом клітковини, або людей зі зниженим апетитом.

Якщо ви дотримуєтеся рослинної дієти, важливо споживати різноманітні джерела білка, щоб забезпечити себе всіма незамінними амінокислотами.

Габріель Реєс, автор, веганський шеф-кухар, пропонує включати в кожну страву на рослинній основі чотири категорії: вуглеводні елементи, ситні елементи, такі як тофу, гриби, нут, сочевиця або сейтан, свіжі елементи, такі як листова зелень, свіжі трави, помідори, болгарський перець, цукіні, локшина, гранатові зерна, і вершкові елементи, такі як кремовий соус з кеш'ю, соус з авокадо, хумус з білкового соусу-песто або ранчо з вершкового тофу.

Хоча рослинний раціон може потребувати трохи більше планування — принаймні, на перших порах, — є багато переваг у споживанні меншої кількості м'яса (або взагалі без нього). І не дивно, що на першому місці в цьому списку — користь для вашого здоров'я.

Рослинна їжа позитивно впливає на здоров'я серця, оскільки в ній мало насичених жирів і багато ненасичених жирів, клітковини та мікроелементів, які зменшують запалення і допомагають знизити кров'яний тиск і рівень холестерину. Рослинна дієта також пов'язана з меншим ризиком раку, діабету 2 типу та інших хронічних захворювань.

Раніше Фокус писав, як запобігти запаху з холодильника та морозильної камери. Однією з основних причин неприємного запаху з холодильника є наявність мікробів, включно з бактеріями, дріжджами і цвіллю.

А також ми розповідали про тиху вбивцю на вашій кухні: вчені попереджають про шкоду алюмінієвої фольги.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.