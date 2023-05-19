Милі та дуже злі: вчені назвали собак, які є найагресивнішими у світі

Нове дослідження свідчить про те, що людям слід з побоюванням ставитись до собак із золотою шерстю.

Будь-то чихуахуа чи німецька вівчарка, собаки всіх розмірів і порід століттями залишалися найкращими друзями людини. Останнім часом вчені проводять все більше досліджень, щоб допомогти нам дізнатися про наших улюбленців трохи більше – на жаль, результати дослідження не завжди є приємними для власників собак, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з Королівського ветеринарного коледжу у Лондоні дійшли висновку, що одна конкретна порода, яка з боку здається дуже милою, насправді не така вже й доброзичлива — агресія цих собак майже вдвічі вища, ніж в інших.

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Це може здатися вкрай дивним, але дійсність така, що найагресивнішою породою собак є улюблений багатьма англійський кокер-спанієль. Так, дослідження показують, що серед собак інших порід агресивними у середньому були близько 2,2%, тоді як кількість злісних представників серед кокер-спанієлів була вдвічі більшою і досягла 4%. Крім того, дослідники виявили, що улюбленці із золотим забарвленням були більш галасливими, а агресія переважала у 12% досліджених особин.

Англійський кокер-спанієль є одним із найпопулярніших сімейних собак у світі, проте інформація про загальні захворювання цієї породи дуже обмежена, а тому вчені вирішили це виправити. Під час дослідження вони вивчили групу з 2318 англійських кокер-спанієлів, спираючись на ветеринарні записи по всій Великобританії.

Під час дослідження вчені описали демографію цієї породи, зокрема:

вік;

стать;

кастрацію;

масу тіла;

захворювання;

тривалість життя;

причини смерті

Вчені виявили, що агресія займала шосте місце у списку розладів, що найчастіше зустрічаються у представників цієї породи, після таких, як закупорка анального мішка та діарея. Результати дослідження також свідчать, що 230 реципієнтів страждали від ожиріння, а основним захворюванням вважалася хвороба пародонту — близько 20%. Проте вчені виявили, що цуценята найчастіше помирають від неоплазії — хвороби, спричиненої неконтрольованим аномальним зростанням клітин, яке часто набуває форми пухлини.

Крім того, вчені вивчили колір шерсті понад 64% собак, щоб зрозуміти як він пов'язаний з розладами улюбленців. Вчені виявили, що найбільш агресивними були собаки із золотистою шерстю, тоді як найбільш спокійними — улюбленці з коричневою шерстю.

Дослідники відзначають, що отримані ними дані підтверджують попередні дослідження, що підкреслюють, що однотонні собаки набагато частіше виявляють ознаки гніву, ніж дво- чи триколірні. Вчені також говорять про те, що причини зв'язку між агресією і кольором вовни, на жаль, не зрозумілі — потрібно більше досліджень, щоб розібратися в цьому питанні.

Раніше Фокус писав про те, що вчені перевірили інтелект 13 порід собак і склали рейтинг.