Сліпі хижаки глибин: як безокі вугри підкорюють безодню, жертвуючи зором

У таємничому світі анкіалінських печер безокі мурени кидають виклик загальноприйнятій думці, процвітаючи без потреби в зорі.

У сфері підводних досліджень група вчених зробила варте уваги відкриття в загадкових глибинах підводних печер. Виявлено новий вид мурени, який пристосувався до свого специфічного середовища проживання: поступово втрачає очі. Серед представників виду Uropterygius cyamommatus деякі екземпляри демонструють особливість, коли ліве око приховане під шаром шкіри, в той час як інші мають повністю функціональні очі з обох боків голови, пише Science.

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Для проведення свого дослідження дослідники вміло використовували пастки з приманкою, стратегічно розміщені у внутрішніх печерах, які з'єднуються з океанськими просторами острова Різдва в Австралії та острова Панглао на Філіппінах.

Ці вишукані риби є першими відомими екземплярами мурен, що мешкають у цих геологічних утвореннях, які зазвичай називають якірними печерами. Команда успішно отримала чотири екземпляри для дослідження, два з яких не мали видимого лівого ока. Їхні чудові знахідки ретельно задокументували та вивчили.

Серед величезного масиву приблизно 300 видів риб, що мешкають у печерах, нерідко будова очей з часом застаріває. Однак монокулярна природа U. cyamommatus виділяється як дивовижне явище, що дає змогу відчутно зазирнути в процес еволюції.

Заглиблюючись в аннали історії, можна припустити, що предки вугра колись покладалися на свої зорові здібності для полювання та виявлення хижаків. Однак, коли вони поступово відступали в бездонні царства печер, потреба у функціональному зорі відпала, зробивши його зайвим тягарем для їхньої фізіології.

Натомість ці вугри, ймовірно, розвинули гостру залежність від нюху, вправно орієнтуючись у бурхливому, зруйнованому хвилями середовищі в пошуках здобичі, що пропливала повз них.

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