Звідки не чекали: нові ліки для зниження ваги потенційно ефективно борються з деменцією

У глобальній боротьбі з невидимим ворогом, відомим як деменція або ж хвороба Альцгеймера, вчені використовують несподіваного союзника — Wegovy, новий препарат для спалювання жиру.

Головним винуватцем недоумства є старість, але інші винуватці, як-от ожиріння і діабет другого типу, рідко сприймаються всерйоз як причини хвороби Альцгеймера. І тут у справу вступає нове дітище фармацевтичних компаній — Wegovy і Ozempic, до складу яких входить інгредієнт семаглутид. Ця речовина — хитромудрий імітатор гормону GLP-1, який зазвичай виділяється з нашого кишечника після ситного обіду. GLP-1 фіксується на рецепторах, розташованих у підшлунковій залозі, спричиняючи приплив інсуліну, що втихомирює стрибки цукру в крові, пише Science Alert.

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Цікаво, що ці рецептори знаходяться і в "центрах задоволення" мозку, причому деякі з них керують нашими бажаннями. Здатність семаглутиду проникати через захисну стіну мозку означає, що він потенційно може змінювати активність мозку, стримуючи голод.

Вчені, які спостерігали за пацієнтами з діабетом 2 типу протягом п'яти років, розповіли про зниження частоти розвитку деменції в тих, кому призначали семаглутид або аналогічний препарат ліраглутид. Однак це може бути більш актуально для судинної деменції, тісніше пов'язаної з діабетом, а не для хвороби Альцгеймера, найпоширенішого типу деменції.

Два випробування, розпочаті у 2021 році, наразі вивчають, чи можуть щоденні капсули семаглутиду уповільнити ранній початок хвороби Альцгеймера. Затяжний характер цього зловісного захворювання відсуває очікуване завершення випробувань на 2026 рік.

Вважається, що хвороба Альцгеймера зароджується в центрі пам'яті та просторової навігації мозку — корі головного мозку. Але є одна заковика: тут немає рецепторів GLP-1, тому малоймовірно, що семаглутид може напряму активізувати ланцюги пам'яті. То що ж є відсутньою частиною цього загадкового терапевтичного пазла?

Мозок жертв хвороби Альцгеймера переслідують липкі бляшки амілоїд-бета і заплутані білки тау, які порушують пізнання. Наразі Оксфордський університет перевіряє, чи може семаглутид знизити рівень тау в корі головного мозку у людей з високим вмістом амілоїд-бета, але ще не охоплених деменцією. Потенційно зниження рівня може уповільнити вислизання когнітивних функцій.

Нещодавно схвалені в США препарати від хвороби Альцгеймера, націлені на бляшки амілоїд-бета, викликали суперечки через необхідний графік інфузій кожні два-чотири тижні і потенційні серйозні побічні ефекти, такі як крововиливи в мозок. Таким чином, інший підхід семаглутиду дає проблиск надії.

Одним із можливих зв'язків між семаглутидом та зменшенням хвороби Альцгеймера може бути нейрозапалення — еквівалент палаючого мозку. Цей стан може пошкодити захисний шар мозку, що є спільною проблемою як при хворобі Альцгеймера, так і при судинній деменції. Цікаво, що семаглутид показує себе як вогнегасник проти нейрозапалення, особливо у людей з надмірною вагою.

Примітно, що інший препарат, мемантин, спочатку призначений для лікування діабету, знайшов друге життя, полегшуючи симптоми хвороби Альцгеймера. Тепер ми із затамованим подихом чекаємо, чи зможуть новітні препарати для лікування діабету і зниження ваги запропонувати аналогічний прорив у боротьбі з деменцією.

Тим часом, коригування способу життя, наприклад, активний спосіб життя, здорове харчування, підтримання здорової ваги і прощання з курінням, може стати проактивним захистом від цього виснажливого захворювання.

Якщо ви хочете детальніше дізнатися про методи роботи сучасних препаратів для зниження ваги, нижче ви можете ознайомитися з відеороликом, що пояснює механізми їхньої роботи:

Як діють нові препарати для схуднення

Раніше Фокус писав про ще одну корисну дію семаглутиду. Вчені виявили, що популярні ліки від ожиріння відновлюють функцію імунних клітин, які націлені на боротьбу з раком, незалежно від того, чи люди втратили вагу в результаті лікування.

Цей матеріал має лише інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, зверніться до фахівця.