Смертність від інсульту на планеті збільшиться втричі: це станеться вже до 2030 року

Китайські дослідники б'ють на сполох: наша любов до напівфабрикатів і малорухливий спосіб життя можуть призвести до того, що до 2030 року кількість смертей від інсульту у світі потроїться. Ішемічний інсульт, викликаний згущенням крові в мозку, є головним винуватцем.

Світ стає свідком бомби уповільненої дії в галузі охорони здоров'я, а Китай виступив із похмурим попередженням: до 2030 року кількість смертей від інсульту, який часто спричиняється тромбами, може потроїтися. В основі цієї тривожної тенденції лежать нездорові звички, а під приціл потрапили такі продукти швидкого приготування, як чіпси, печиво, піца і готові до вживання страви, пише Express.

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Згідно з новою доповіддю китайських експертів, щорічна смертність від інсульту може зрости більш ніж утричі лише за сорок років. Це попередження прозвучало після тривожної доповіді Британського фонду серця про несподіване зростання кількості жителів Великої Британії, у яких діагностовано захворювання серця, що підвищує ризик інсульту. Схоже, що такі "підводні камені" способу життя, як надмірне споживання надперероблених продуктів, паління і малорухливий спосіб життя, підживлюють цю катастрофу зі здоров'ям.

За прогнозами, ішемічний інсульт, найпоширеніший тип, коли тромб перешкоджає притоку крові до мозку, до кінця цього десятиліття забиратиме до 6,4 мільйона життів на рік. Це значно більше, ніж 2 мільйони в 1990 році, і ще більш тривожно порівняно з 3 мільйонами смертей, зареєстрованих у 2019 році.

Доктор Лізе Сьонг з Університету Тунцзі в Шанхаї, провідна авторка дослідження, висловила стурбованість зростанням смертності від ішемічного інсульту у світі. Однак вона також підкреслює, що таких інсультів можна значною мірою уникнути. Дослідження припускає, що правильніший вибір способу життя, наприклад, відмова від паління і дієти з високим вмістом натрію, а також боротьба з високим кров'яним тиском і ожирінням можуть значно знизити ризик інсульту.

Фасовані продукти з високим вмістом солі, як-от чіпси, печиво, піца і готові страви, є одними з головних лиходіїв у цій історії. Ці продукти сприяють підвищенню артеріального тиску — тихому, але сильнодіючому фактору, що спричиняє інсульт, від якого страждають близько 1,3 мільярда дорослих людей по всьому світу, часто без будь-яких симптомів.

Ця недуга посідає четверте місце серед причин смерті тільки у Великій Британії, щорічно забираючи 38 000 життів. Ситуація настільки важка, що Велику Британію образно назвали "товстуном Європи", оскільки майже дві третини дорослого населення країни страждають від надмірної ваги або ожиріння.

Китайські дослідники визначили сім основних факторів ризику, що сприяють збільшенню тягаря інсульту. До них належать куріння, харчування з високим вмістом натрію, дисфункція нирок, високі рівні артеріального тиску, холестерину, глюкози та індексу маси тіла (ІМТ). Ці висновки ґрунтуються на даних, зібраних Глобальним обміном даних про здоров'я, і показують, що якщо не вжити заходів щодо усунення цих факторів ризику, то до 2030 року кількість смертей від ішемічного інсульту може зрости до 6,4 мільйона.

Цікаво, що доктор Сьонг та її команда помітили, що в період з 1990 по 2019 рік показник інсульту на 100 000 осіб знизився з 66 до 44. Однак через зростання і старіння населення загальна кількість смертей від інсульту за той самий період збільшилася з 2,04 мільйона до 3,29 мільйона.

Це дослідження присвячене ішемічним інсультам, які становлять майже 90% усіх випадків інсульту. Менш поширені геморагічні інсульти виникають, коли в мозку лопається кровоносна судина.

Експерт з інсультів, доктор Карлос Канту-Бріто з Національного інституту імені Сальвадора Зубірана в Мехіко, який не брав участі в дослідженні, високо оцінив проникливий погляд на глобальний тягар ішемічного інсульту. Він наголосив на важливості таких висновків для політиків, наголосивши на необхідності стратегій, що сприяють вибору здоровішого способу життя, таких як регулярна фізична активність, дієта з низьким вмістом солі та відмова від куріння.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.