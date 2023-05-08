Підвела біологія. Вчені розповіли, чому інсульт небезпечніший для жінок, ніж для чоловіків

Результати нового дослідження свідчать про те, що жінки мають більш серйозні симптоми та найгірший прогноз.

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Інсульти є однією з найпоширеніших причин госпіталізації у всьому світі. Більш ранні дослідження вже показали, що шанси вижити під час інсульту й отримати менші пошкодження набагато вищі у чоловіків, ніж у жінок. У новому дослідженні корейська дослідницька група зосередилася на тому, щоб зрозуміти, з чим це пов'язано, пише Korea Biomedical Review.

Нове дослідження було проведено під керівництвом професора Кім Донг-еог, доктора Чунг Джин-ен із відділення неврології лікарні Ільсан Університету Донгук та головного лікаря Рю Ві-Суна. Під час дослідження вчені вивчили дані майже 6 500 пацієнтів, які були госпіталізовані з гострою ішемічною хворобою у період із травня 2011 року по січень 2013 року. Зазначимо, що дані включали зображення МРТ, а також лікарські записи, і були зібрані в 11 університетських лікарнях.

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Вчені вивчили записи та лікарські висновки й дійшли висновку, що прогноз інсульту у жінок був гіршим, ніж у чоловіків. Результати свідчили про те, що у пацієнток жіночої статі тяжкість інсульту була вищою, ймовірність погіршення стану протягом наступних трьох тижнів була вищою на 3,5%, а ризик небажаного функціонального результату протягом наступних трьох місяців був вищим на 4,5%.

Дослідники вважають, що це пов'язано з біологічними відмінностями у ділянці цереброваскулярного стенозу та локалізації інсульту. Ба більше, дослідники виявили, що у людей віком 50 років і старших ці біологічні відмінності були більш вираженими. Результати дослідження вказують на те, що у жінок на 5% вище частота стенозу мозкової артерії та інфаркту мозку, що ушкоджує рухові нерви.

За словами професора Кім, їх з колегами дослідження не лише вказує на те, що у жінок з інсультом "важчі симптоми та гірший прогноз", воно також свідчить про те, що тому є біологічні причини.

Тепер дослідники вважають, що будуть потрібні додаткові дослідження, щоб розглянути інші біологічні механізми та можливість того, що допомога при інсульті у жінок менш ефективна.

Раніше Фокус писав про те, що у людей з певною групою крові ризик раннього інсульту вищий: що потрібно знати.

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.