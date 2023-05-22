Провісник жахливої спеки: з космосу видно хвилі Кельвіна і майбутнє планети залежить від їхнього розміру

У NASA заявили, що з космосу вже видно попередника Ель-Ніньйо, і якщо він буде великим, "земну кулю чекає рекордне потепління".

Останні кілька тижнів дослідники постійно попереджають: Ель-Ніньйо вже на порозі й незабаром вступить у свої права. До того ж передбачається, що його вплив триватиме до кінця 2023 і піде на спад, мабуть, лише у 2024, пише Space.

Тепер про наближення Ель-Ніньйо також свідчать і супутникові дані, отримані з Sentinel-6 Michael Freilich, які фіксують хвилі Кельвіна, що прямують на схід через Тихий океан. Зазначимо, що саме цю подію часто вважають попередником Ель-Ніньйо.

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Зазначимо, що супутник Sentinel-6 Michael Freilich стежить за рівнем моря, проте цього разу йому також вдалося сфотографувати як хвилі Кельвіна рухаються через Тихий океан. Зазначимо, що ці довгі океанські хвилі досягають у висоту всього від 5 до 10 сантиметрів, але їхня ширина може становити сотні кілометрів. Як правило, дослідники вважають їх провісниками Ель-Ніньйо, коли вони формуються на екваторі та переміщують теплий верхній шар води у західну частину Тихого океану.

За словами вченого проєкт Sentinel-6 Майкла Фрейліха з Лабораторії реактивного руху NASA (JPL), за цим Ель-Ніньйо вчені уважно спостерігатимуть, оскільки, якщо він буде великим, людство зіткнеться з "рекордним потеплінням".

Ель-Ніньо 2023

Зазначимо, що Ель-Ніньйо є частиною кліматичного циклу Ель-Ніньйо-Південне коливання (ЕНПК). Як правило, вздовж екватора переважають східні віри, відомі як пасати, вони забирають поверхневі води на захід через Тихий океан, тим самим переміщуючи теплі води з Південної Америки до Азії. У міру руху теплої води їй на зміну підіймається холодна. Однак Ель-Ніньйо робить пасати слабшими, внаслідок чого тепла вода відтісняється на схід. Таким чином все це впливає на клімат у всьому світі.

Ель-Ніньйо, як правило, трапляється раз на 3-5 років, проте може відбуватися частіше або рідше. Останнє Ель-Ніньйо було зафіксовано у 2019 році та тривало пів року, з лютого по серпень.

За інформацією Національного управління атмосфери та океанів (NOAA), дані свідчать про те, що з 90% ймовірністю Ель-Ніньйо вдарить уже до кінця року. До того ж з ймовірністю в 80% це буде помірний Ель-Ніньйо, проте існує 55-відсоткова ймовірність, що вплив Ель-Ніньйо виявиться надзвичайно сильним — у такому випадку ми зіткнемося з новими температурними рекордами.

Раніше Фокус писав про те, що Ель-Ніньйо "стукає у двері": вчені попереджають, що на Землю обрушаться рекордні хвилі тепла.