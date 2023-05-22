Давнє зло прокинулося: небачений роками коров'ячий сказ несподівано проявився у США

У п'ятницю дивна подія привернула увагу американських спостерігачів за здоров'ям: поодинокий випадок горезвісного "коров'ячого сказу" було виявлено у великої рогатої худоби, призначеної для забою в Південній Кароліні.

У прес-релізі Міністерство сільського господарства США запевнило громадськість, що цю хвору корову було оточено перед тим, як вона потрапила на бійню, що усунуло будь-які потенційні загрози для американського харчового ланцюга або здоров'я населення.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Міністерство також нагадало нації про вкрай низьку ймовірність того, що бичача губчаста енцефалопатія (БЧЕ), технічний термін для "коров'ячого сказу", вкорениться в США. Вони не очікують жодних труднощів у міжнародній торгівлі у зв'язку з цим відкриттям. БЧЕ, передаючись людям через вживання зіпсованої яловичини, може перерости в хворобу Крейтцфельдта-Якоба.

Хвороба Крейтцфельдта-Якоба, що нагадує похмурий поворот сюжету в медичному трилері, — це смертельно небезпечне і рідкісне захворювання людини. Вона має моторошну схожість зі зловісним "коров'ячим сказом", коли сюжетна лінія КШЕ перескакує через трагічну трапезу із зіпсованою яловичиною. Це дегенеративне неврологічне захворювання підступно проникає в мозок, перетворюючи здорові тканини на губкоподібну форму, що призводить до швидкого зниження розумових функцій і, зрештою, до сумного, але неминучого фіналу.

Попри смертельну природу і глибокий вплив цього захворювання, воно залишається відносно маловідомим персонажем на світовій арені охорони здоров'я з огляду на його рідкість.

Особлива форма БЧЕ ж, виявлена в даному випадку, часто проявляється у літньої худоби, на відміну від звичайного варіанту, який розростається, коли фермери використовують м'ясо-кісткове борошно зараженої худоби для годування своїх стад. Звичайна форма становить велику небезпеку для людини.

За останні два десятиліття це всього лише сьомий випадок виявлення БЧЕ в США, і з них тільки один випадок був звичайним варіантом, зазначили чиновники. Попередні випадки появи БЧЕ в США, Канаді, Ізраїлі, Європі та Японії сколихнули міжнародний продовольчий ринок, завдавши збитків у мільярди доларів.

Однак органи охорони здоров'я США зберігають спокій, заявляючи, що нещодавня подія "не вплине на статус США як зони низького ризику щодо БЧЕ, і не повинна завадити будь-яким торговим справам".

Раніше Фокус писав про генно-модифіковані корови, яких вивели в США. У корів із відредагованими генами більш гладка шерсть, щоб витримувати високі температури, і вони можуть швидше набирати вагу.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.