Назад до джерел. Усі метелики походять від одного стародавнього предка 100 млн років тому

Вчені змогли розгадати, як метелики еволюціонували й захопили світ на новому дереві життя.

Дослідникам знадобилося не одне десятиліття копіткої роботи, щоб нарешті скласти найбільше у світі дерево життя метеликів. Унаслідок вони з'ясували, що їхній перший спільний предок жив 100 мільйонів років тому на території сучасної Центральної та Північної Америки, пише Live Science.

По суті, перший предок всіх метеликів у світі жив у часи, коли суперконтинент Пангея знаходився в процесі розпаду, а Північна Америка була розділена надвоє морським шляхом, що відокремлює схід і захід. Тепер дослідники вважають, що метелики з'явилися на західному боці цього шматка континенту.

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Відомо, що у світі налічується майже 20 тисяч різних видів метеликів, вони зустрічаються на всіх континентах, крім Антарктиди. Зазначимо, що вчені вже знали, коли з'явилися метелики, проте загадкою досі залишалося, з якого саме регіону вони з'явилися і чим харчувалися найдавніші з них.

Під час дослідження група вчених на чолі з Акіто Кавахарою, куратором лускокрилих (метеликів та метеликів) у Музеї природної історії Флориди, зуміла відновити найширше дерево життя метеликів. Для цього вони секвенували майже 400 генів майже 2300 метеликів з 90 країн, що складає колосальні 92% усіх визнаних наукою пологів.

Під час дослідження вчені використовували різні джерела даних та 11 рідкісних скам'янілостей як стандарт, щоб переконатися, що точки розгалуження на їхньому новому дереві життя будуть відповідати періоду, що відображається скам'янілістю.

Дерево життя метеликів походить від Північної Америки 100 мільйонів років тому Фото: Akito Kawahara

Результати дослідження свідчать, що метелики з'явилися на нашій планеті приблизно 101,4 мільйонів років тому. Їхніми найдавнішими предками вважаються травоїдні нічні метелики, що по суті робить перших метеликів сучасниками динозаврів.

Відомо, що після еволюції метелики поширилися по всій території сучасної Південної Америки, а деякі навіть мігрували до Антарктиди, яка була теплішою та пов'язаною з Австралією. Майже 85 мільйонів років тому, коли два масиви суші розділилися, метелики вже досягли північної околиці Австралії.

Відомо, що далі метелики перетнули Берингів сухопутний міст, що існував колись між Росією та Північною Америкою, і досягли території сучасної Росії близько 75-60 мільйонів років тому. Далі вони поширилися на Південно-Східну Азію, Близький Схід та Африканський Ріг. Так близько 60 мільйонів років тому вони навіть досягли колись ізольованого острова Індія.

Цікаво, що поширення метеликів зупинилося на 45 мільйонів років на околиці Близького Сходу, перш ніж остаточно поширитися в Європі близько 30 мільйонів років тому. За словами Кавахари, наслідки цієї загадкової паузи видно і сьогодні: вона відбивається у невеликій кількості видів метеликів у Європі порівняно з іншими частинами світу.

Далі дослідники проаналізували понад 30 000 різних записів та з'ясували, що перші метелики харчувалися рослинами із сімейства бобових. Дослідники вважають, що метелики мільйони років дотримувалися бобової дієти через те, що ці рослини зустрічалися в кожній екосистемі, а в більшості з них відсутні потужні хімічні захисні речовини, які захищають від комах.

Вчені зазначають, що сучасна дієта метеликів дуже відрізняється, але більшість із них досі дотримуються одного сімейства рослин — близько двох третин усіх відомих видів харчуються сімейством пшениці та сімейством бобових.

Раніше Фокус писав про те, що новий рід метеликів назвали на честь Саурона з "Володаря перснів": обидва носять печатку Всевидячого ока.