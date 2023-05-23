Людський мозок дозріває до 25 років: учені розповіли, чи справді це так

Наш мозок постійно розвивається, але існує теорія про те, що цей процес зупиняється у 25 років. Вивчивши останні дослідження, вчені вирішили спростувати упереджені думки.

Людство, здається, з моменту вступу в роль "людини розумної", переймається питанням про те, що означає для нашого мозку настання "дорослого життя". Багато хто вважає, що у 25 років мозок набуває шапки зрілості, стає розумнішим і менш сприйнятливим до змін. Однак шлях мозку до зрілості не такий простий, як може здатися, пише IflScience.

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То чи зупиняється розвиток нашого мозку у 25 років? Якщо коротко: ні. Але коротко все це не настільки захопливо, ніж заглиблення в цю тему та відкриття всієї гігантської картини механізмів дорослішання нашої сірої рідини.

У дослідженні 2013 року підкреслюється, що віра в те, що зрілість мозку настає до 25 років, стосується саме еволюції префронтальної кори, "штаб-квартири логіки" нашого мозку.

Порівняно з іншими областями, що беруть участь у розвитку таких навичок як оволодіння мовою, "префронтальна кора — командний центр когнітивного контролю та стриманості, не поспішає дозрівати, — каже Шеннон Оделл, нейробіолог і науковий комунікатор. — Ця ділянка розквітає в підлітковому віці й допомагає дорослим у розвитку здібностей, які потребують навчання, концентрації уваги та пам'яті".

Дослідження, проведені на початку 2000-х років Національним інститутом здоров'я США (НІЗ), показали, що префронтальна кора досягає свого піку розвитку приблизно у 25 років. В одному репортажі за 2005 рік розповідалося про широке використання МРТ-сканування понад 2000 осіб віком від 4 до 26 років для проведення цього дослідження.

Керівник дослідження доктор Джей Гіддд заявив у 2004 році: "Спочатку ми розраховували відстежувати дітей приблизно до 18 або 20 років. Тепер ми, найімовірніше, збільшимо поріг до 25".

Але чи прокинеться людина у свій 25-й день народження, почуваючись повністю розвиненою, розумною істотою, подібно до метелика, що вирвався зі свого кокона? Навряд чи. Дослідження виявило значні відмінності в термінах розвитку передньо-бокової частини префронтальної кори в різних людей, до того ж жінки, як правило, досягають зрілості трохи раніше. За словами Гідда, вони все ще з'ясовують причину цього. Крім того, як критики досліджень із використанням зображень мозку, так і сам Гідд визнали відсутність встановленого зв'язку між змінами в мозку та поведінкою.

Як змінюється мозок упродовж життя?

У 2022 році було опубліковано діаграми, що ілюструють шлях зростання людського мозку, отримані на основі 123 984 знімків МРТ 101 457 учасників — від новонароджених немовлят до столітніх людей похилого віку.

"Досі ми мали приблизне уявлення про розміри мозку, але точне вимірювання в усіх вікових групах було досягнуто тільки завдяки цій глобальній ініціативі", — повідомили співавтори дослідження, доктори Річард Бетлехем і Якоб Зайдліц. Вони також пояснили, що дослідження пропонує стандартну дорожню карту типового розвитку мозку й універсальну мову для перетворення показників мозку на відсоткові бали.

Відповідаючи на запитання про ранні та пізні стадії розвитку мозку, автори зазначили: "Цілком передбачувано, що більшість фундаментальних властивостей, які ми вимірювали, досягають свого піку в ранньому віці, багато які навіть до шести років. Зміни більш радикальні в ранньому віці, тоді як на пізніх етапах життя вони відбуваються повільно та непомітно".

Проте вони застерігають від універсального графіку розвитку мозку, наголошуючи на значній варіативності між людьми та конкретними вимірюваними областями.

Автори визнають, що, попри безліч сканувань, дослідження все ще може мати регіональний ухил, оскільки воно значною мірою спирається на дані західних, освічених, промислово розвинених, багатих і демократичних країн. На запитання про те, чи досягає мозок зрілості, автори відповіли: "Це багато в чому залежить від вашого визначення зрілості. Залежно від ділянки мозку та вимірюваної властивості, ми знаходимо піки в певному віці, але також спостерігаємо зміни, які тривають і після цих піків". Бетлехем і Зейдліц також розповіли про поточну роботу зі встановлення зв'язку між етапами когнітивного розвитку та цими закономірностями дозрівання.

Розмірковуючи про те, що 25 років — це особливий вік для мозку, вони сказали: "Середина двадцятих — не випадкове число, оскільки багато ділянок мозку досягають максимального обсягу приблизно в цьому віці. Але це не означає, що мозок стає стійким до змін або що він не може функціонувати на зрілому рівні до цього віку".

"Складна взаємодія моделей дозрівання різних систем мозку та когнітивного розвитку все ще залишається загадкою, яку належить розгадати", — підсумували вони.

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